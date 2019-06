Con EU, ningún compromiso oculto o ilegal, reitera Ebrard ante Senado

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sostuvo que "no existe ningún compromiso distinto a lo que se reporta en un informe que envié al Senado", sobre sus negociaciones en Washington para detener la imposición unilateral de aranceles.

"El único documento firmado" es el que ya tiene el Senado de la República, dijo, y corresponde con la bitácora de su viaje a los Estados Unidos para detener "el acto unilateral" del vecino del norte.

En su exposición inicial, Ebrard señaló que la estrategia de negociación tomó en cuenta la previsión de que si México era objeto de aranceles de 5% a sus productos se iban a perder un millón de empleos.

Dijo que se buscó una salida a esa "aparente ratonera", con diversas medidas que ya se aplicaban y que se aceleraron como es el caso del despliegue de la Guardia Nacional, la sustitución de integrantes del Instituto Nacional de Migración y el inicio del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica.

A las críticas de que ganó poco, sólo un plazo, respondió que hay medidas en marcha para llegar al día cero de 45 que permitan estar fuera de riesgo.

Esta sobre la mesa los señalamientos de Estados Unidos de que México sea un tercer país seguro o un primer país de asilo.

Dio lectura a un párrafo de las negociaciones que aceptó Donald Trump en relación con la estrategia de fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para el desarrollo del sur de México y a fin de que impulsar una zona de prosperidad en Centroamérica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) emplazó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a que establezca si en efecto no hay otro acuerdo de sus negociaciones en Estados Unidos, como lo señala el estadounidense Donald Trump.Recordó que se ha dicho que los estadounidenses "van a revelar poco a poco las cosas que hablaron con los mexicanos, como si fuesen secretas, altamente pecaminosas".Subrayó que fue Trump el que dio a conocer "un pacto, de Alejandro Celorio"(consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores), con otro funcionario de Estados Unidos, que no tienen el nivel para un asunto de ese tamaño.Acusó que es inaceptable la estrategia de acción rápida ante la amenaza de los aranceles.Recordó que la política migratoria y vigilar las fronteras son atribuciones de la Secretaría de Gobernación, y pidió que Ebrard informe si ya sustituyó a la Segob.Agregó que "no conviene que usted asuma todas las funciones, porque perdemos margen de maniobra", y sugirió: "Que no lo inflen tanto, porque lo van a reventar".