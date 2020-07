Con extradición de Lozoya se conocerán detalles de Odebrecht: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la extradición de España a México de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, se ayudará a "limpiar y purificar la vida pública del país", porque se conocerán detalles de cómo se distribuyó el dinero y quiénes participaron en actos de corrupción por el caso Odebrecht, y se buscará, adelantó, recuperar parte del dinero que se obtuvo por estos actos ilícitos, los cuales serán canalizados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

En su videomensaje dominical difundido en redes sociales, el titular del Ejecutivo federal señaló que a diferencia de otros países donde también hubo actos de corrupción por el caso Odebrecht, ha habido castigo y hay hasta expresidente en la cárcel, mientras que en México no había sucedido nada porque, aseguró, existía contubernio e impunidad.

"Este es un tema importantísimo, nos habíamos detenido en el tiempo, porque es el caso de Odebrecht en donde se dieron sobornos a este empresa brasileña, sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos, lo mismo pasó en México, la diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos, hubo castigo, no hubo impunidad, incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos, y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad.

"Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo, la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción.

"Entonces va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero, tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a 200 millones de dólares más de su precio real". Desde el pasillo del Salón Tesorería en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que quien o quienes estén implicados en esta sobrecompra, tendrán que regresar el dinero al gobierno federal y será entregado al Indep.

"Además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad, para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron, porque en el caso de la planta de fertilizantes, se habla de 200 millones de dólares que se pagaron, repito, de más.

"Entonces quién tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno y este dinero va a al pueblo, va al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), entonces es muy buena noticia".