"Con FCH, fuerzas armadas 'remataban' a la gente en enfrentamientos"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que su gobierno cuida de que no haya abusos y de que se respeten los derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa hubo más personas fallecidas en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, que el número de detenidos y heridos, pues señaló que en ese sexenio "los remataban".

"Se está hablando de que en el gobierno de nosotros ha habido enfrentamiento igual que antes. No, nosotros cuidamos de que no haya abuso de fuerza y que se respeten los derechos humanos".

Y agregó: "En ese tiempo de Calderón era casi de dominio público el que se le decía a los jefes militares, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que no se puede comparar el número de muertos que hay en las detenciones y heridos que hubo en el sexenio de Felipe Calderón con lo que va de su gobierno.

"¿Qué pasaba aquí (en el sexenio de Calderón)? Los remataban. No es lo mismo", aseveró.