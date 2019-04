Con firmas y video, reafirman candidatura de Barbosa en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con la firma de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, su presidenta Yeidckol Polevnsky, asegura en Twitter que se reafirma la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla.



Su mensaje se acompaña de un video donde un grupo de morenistas encabezados por Yeidckol gritan: "¡Barbosa gobernador!, ¡Barbosa gobernador!".

Por la tarde, en una entrevista con Radio Fórmula, Yeidckol Polevnsky había señalado que el senador Alejandro Armenta no sería registrado como aspirante de Morena y negó que hubiera un enfrentamiento con el legislador Ricardo Monreal.

"Por supuesto que no (será registrado), sería faltar a la ley. Primero que nada Armenta miente, no ganó la encuesta (para definir al candidato), la encuesta la ganó Miguel Barbosa en forma arrasadora", dijo la dirigente quien aclaró que el Tribunal Electoral federal no pidió reponer el proceso.

Lo que el Tribunal pide, precisó, es que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamente cómo se hace el procedimiento y es sólo un trámite para completar.