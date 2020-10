Con fotos, habitantes de la CDMX se despidieron de los "Mexicráneos"

El anuncio del Gobierno capitalino sobre el retiro de la exposición de los Mexicráneos movilizó a los encargados de la muestra; sin embargo, la gente continuó arribando la tarde del viernes a pasear y sacarse fotos.

Las personas lucieron relajadas, con raspados de chamoy en las manos, fumando cigarrillos sobre las bancas de piedra de Paseo de la Reforma o fotografiándose a un costado de las flores de cempasúchil.

La tarde del viernes, los cráneos seguían siendo la atracción principal para los capitalinos, a pesar del anuncio de las autoridades de que en esa parte de la Ciudad la gente se congrega sin mantener la sana distancia.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que la congregación en ese pedazo de Paseo de la Reforma era amplia para ser un viernes en horario laboral, es decir cerca de las 14:00 horas.

Además de los Mexicráneos, otra de las atracciones para las personas fueron las flores de cempasúchil que engalanan esa vialidad principal.

Ahí la gente también aprovechó para quitarse el cubrebocas para sonreír a la cámara del celular, mientras los rayos del sol iluminaban sus rostros.

El anuncio de quitar esta exposición movilizó a los responsables de este atractivo, quienes dijeron a esta casa editorial que realizarían el retiro por la noche del viernes, debido a que Paseo de la Reforma estaba cerrado por una manifestación.

Los encargados argumentaron que contribuirían a las disposiciones del Gobierno capitalino para tratar de bajar los contagios por coronavirus.

No quieren factor de contagio

Ante a las aglomeraciones que se han registrado en los últimos días en Paseo de la Reforma, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que se quitarían las obras de la exposición instalada de la Glorieta de la Palma al Ángel de la Independencia.

"Ya se van a quitar a partir del día de hoy [viernes], es importante, digamos que la Ciudad siga viva, que sus actividades culturales sigan vivas, pero si esto generó un problema de que no se guarda sana distancia y demás, pues los estamos retirando [los Mexicráneos] para que no se conviertan en un factor que promuevan los contagios", comentó la mandataria local.

Sheinbaum Pardo expuso que estaba planeado que continuarán unos días más, pero prefirieron retirarlos, e hizo un llamado a la población para que no bajen la guardia a las medidas de protección para evitar contagios.

"Hasta ahora son casi siete meses de pandemia, un poco más en el país y en la ciudad en particular, y la población ha sido muy responsable, siempre hay excepciones, pero no creemos que tengamos que entrar un proceso de multa, de estado de sitio, de esto que se ha dado, inclusive en algunos otros estados, donde se cierran calles para que la gente no pueda transitar en la noche, respetamos decisiones, pero nosotros no creemos en eso, creemos en la educación, en la colaboración, en la solidaridad que hasta ahora ha sido muy importante la ciudad para poder controlar la pandemia", dijo.

Añadió que la Ciudad de México no se encuentra en condiciones de semáforo rojo ni lo establecido por la Secretaría de salud federal ni en los distintos indicadores, pero sí en un alertamiento de que en las últimas semanas subió la hospitalización.