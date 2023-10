Con fusil en mano, Verástegui amenaza a "terroristas de la agenda 2030"

Eduardo Verástegui, aspirante a candidato de la presidencia de México por la vía independiente, se vio envuelto en una nueva polémica al publicar una advertencia en sus redes sociales, para los "terroristas de la agenda 2030", en medio del conflicto israelí-palestino.

A través de un video posteado en su perfil de la red social X, se observa a Verástegui disparar un rifle hacia un objetivo.

"Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo", expresó el también director de cine.

Los leo. pic.twitter.com/qGq6iqVL3h — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 9, 2023

La publicación causó polémica, por lo que los usuarios de esta red no dudaron en emitir sus opiniones.La presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Tania Morales, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería aplicar lineamientos para suspender registros de aspirante a la candidatura presidencial, cuyas campañas se basen en amenazar la vida de otros."Veamos si INE aplica lineamientos para suspender registros de aspirantes a puestos de elección popular, cuyas campañas se basan en amenazar la vida de defensores y defensoras de derechos humanos. #DefensoresDH", escribió.Otros usuarios también acusaron a Verástegui de hacer apología del crimen y amenaza de genocidio.También piden que le sea retirado el registro de candidatura a la presidencia.Eduardo Verástegui ha demostrado interés por contender a la candidatura presidencial, por lo que se dice convencido de que sí tiene posibilidades matemáticas de ganarle a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez por la vía ciudadana.En la entrevista publicada este lunes, el actor y productor de cine dice que es la opción que representa los valores de la vida y de la familia, pero si los mexicanos no votan de manera coherente y se van por la cultura de la muerte, pues "no tengo posibilidades"."No depende de mí, depende de mí el aventarme, el decir: ´Aquí estoy, levanto la mano, amo a México y estoy dispuesto a entregar mi vida por mi país porque amo a mi país´."Estamos hartos de las mismas mentiras de siempre, de los mismos partidos políticos de siempre, son lo mismo. Estamos cansados, estamos hartos. La gran mayoría de los mexicanos queremos un nuevo abordaje en el gobierno, en la política, alejado de esta especie de siempre que se reparten el poder cada seis años como mejor les plazca, como si México fuera un pastel, con una impunidad rampante, indignante, grosera, grotesca. Ya estuvo suave, estuvo bueno, entonces, la gran mayoría del pueblo mexicano, pueblo creyente, provida, por familia, quiere un cambio porque ya estamos hartos", declaró.