Con globos y flores, despiden a Karol Nahomi en Coahuila

Con flores y globos color blanco y rosa, lágrimas, oraciones, la bendición de un sacerdote, música y un dolor inmenso, familiares, amigos, vecinos y conocidos velaron y despidieron a Karol Nahomi, la bebé de cinco meses de edad cuyo supuesto rapto conmocionó a los saltillenses y trascendió a nivel nacional.

El cuerpo fue velado desde el miércoles en la noche en Capillas de San Ángel de Presidente Cárdenas #222 en la zona centro de Saltillo, donde destacó la presencia de Alberto, padre de la niña. Quien no asistió fue Ana María, la madre de la menor.

Por la tarde de este jueves, el pequeño ataúd color blanco fue trasladado en una carroza a la Parroquia "San Judas Tadeo", ubicada en calle La Fragua, por Castelar.

El presbítero Feliciano Villanueva roció de agua bendita el féretro y elevó una plegaria por el eterno descanso del alma de la bebé.

Les dijo, a unas 250 personas que abarrotaron la iglesia, que no era necesario oficiar misa porque Karol Nahomi es un angelito que no tenía pecados.

Después el cortejo fúnebre partió rumbo al Panteón Jardines del Arcángel, donde un mariachi y una banda se sumaron a la despedida.

Niños, jóvenes y adultos pusieron decenas de ramos de flores en el lugar donde fue sepultada y también soltaron globos color blanco en señal de adiós a la pequeña Karol Nahomi.

Cae en contradicciones

El martes 18 de febrero pasado aproximadamente a las 14:30 horas una mujer reportó a la policía que, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, le arrebataron a su bebé.

Aseguró que un hombre con cachucha roja y una mujer bajaron de un carro Tsuru, color amarillo, y le arrancaron de los brazos a su niña de 5 meses de edad.

De inmediato se desplegó un impresionante operativo de seguridad de las policías municipal y estatal, que a bordo de patrullas, y otros a pie, rastrearon toda la zona sin éxito.

José Ángel Herrera Cepeda, fiscal Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezó las pesquisas del equipo de expertos y, en menos de 20 horas lograron resultados positivos.

Con la ayuda de vecinos de la colonia Lomas de Chapultepec, quienes reportaron el hallazgo del cuerpo, lo localizaron a las 12:15 horas del miércoles.

Llevaba por lo menos una hora muerta

Luego de revisar cámaras de negocios y urbanas del sistema de vigilancia virtual de la Comisión de Seguridad del Municipio, lograron establecer que la mamá de la víctima fue la responsable y actuó sola.

Fue ella quien llevó el cuerpo y lo tiró para tratar de despistar a la policía.

La necropsia, como informó el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, reveló que la causa de la muerte fue por broncoaspiración.

Se sabe, por una fuente cercana a la indagatoria, que el deceso ocurrió a las 13:30 horas del martes, una hora antes de que Ana María fuera a la tienda de abarrotes que está cerca de su domicilio.

Ahí compró toallitas húmedas y luego regresó gritando pidiendo ayuda porque supuestamente le habían robado a su hija.

Las pesquisas hasta ahora indican que a esa hora la niña ya estaba muerta.

También se han descartado versiones difundidas en redes de que la mujer padece de crisis nerviosas y está en tratamiento psiquiátrico.

Se deduce que actuó por miedo de que el padre de Karol Nahomi la fuera a responsabilizar de su fallecimiento.

Con mentiras movilizó a la policía y provocó una ola de indignación y psicosis en la sociedad que muchas personas demandaron pena de muerte para los supuestos plagiarios.