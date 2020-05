Con homenaje de cuerpo presente despiden a exalcalde en Sonora

Con un homenaje de cuerpo presente en el palacio municipal de Magdalena de Kino, se despidió al exalcalde de dos trienios y regidor priísta Alfonso Robles Contreras. Familiares y amigos que lo acompañaron por última vez, a pesar de las restricciones por el confinamiento obligatorio ante la pandemia de Covid-19, lamentaron su pérdida y expresaron que lo recordarán como un gran hombre que tenía un enorme amor a su pueblo.

El político magdalenense alcalde en los trienios 2003-2006 y 2015-2018, además regidor en la presente administración municipal murió la tarde del jueves 14 de mayo, cuando pasaba por la carretera en fuego cruzado de un enfrentamiento entre grupos armados.

La gobernadora Claudia Pavlovich a través de su cuenta de Twitter publicó: "Condeno los cobardes hechos donde murieron dos ciudadanos de Magdalena, uno de ellos el ex alcalde, Alfonso Robles, abrazo solidario a sus familias. Las corporaciones de los 3 niveles trabajan para castigar a los responsables. Seguiremos firmes en la lucha contra la delincuencia".

Por su parte, Ernesto de Lucas Hopkins, presidente del CDE del PRI Sonora externó: "Ante la tristeza, impotencia, frustración y coraje, por lo que ayer nunca debió haberle pasado a una gran persona, esposo, padre y amigo, no encuentro las palabras para expresar lo mucho que me duele su partida... Espero que cuando menos, se haga justicia".