Con humidad, Lainez acepta el reto con el Tri en Polonia

Se llama Diego y se apellida Lainez. Su nombre está en boca de todo México. A sus 18 años se ha convertido en uno de los jugadores más reconocidos de un país que busca con ahínco a un nuevo ídolo.

Traspasado al Betis de Sevilla hace unos meses, el mediocampista ofensivo tendrá sobre sus espaldas las esperanzas de todo un país en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019. Y aunque está consciente del reto, aclara con humildad a FIFA.com: "Soy uno más, vengo a sumar".

Desde su debut, cuando sólo tenía 16 años, México supo que tenía a alguien especial en Diego Lainez. Su padrino futbolístico fue nada menos que el legendario Ricardo La Volpe, potenciador de otros grandes como "Rafa" Márquez y Andrés Guardado; y su club era el América, el más ganador y el que tiene la mayor exigencia en el país.

Por eso, Diego ha tenido los reflectores encima desde el primer momento y está acostumbrado. "He aprendido a convivir con eso. El América es el mejor equipo de mi país y todos los focos están siempre encima de ti. Para mí eso es algo bonito, creo que depende de cómo uno lo maneje. A mí me gusta".

Pese a su corta edad, el 22 del Betis parece tener muy clara su misión: trascender en el fútbol. "Mi vida es esa. Entreno, que es lo que más me gusta hacer y luego en mi casa paso el tiempo con mi familia. Es lo que más disfruto. Casi no sigo medios ni redes".

Tras una primera temporada de aprendizaje en el Betis, donde sumó 16 partidos y un gol, Diego dice "ser feliz" y "estar listo" para el reto de encabezar a México en Polonia en el Mundial Sub-20. Una misión complicada, dado que El Tri estará emparejado en su zona con la campeona sudamericana, Ecuador, la subcampeona europea, Italia, y la siempre difícil Japón.

Consciente de esa dificultad, Lainez no se deja impresionar. "Es un grupo muy duro, con equipos que lo hicieron muy bien en sus respectivas eliminatorias. Pero esos retos me gustan. Conocemos a los rivales que nos tocan y los que nos pueden tocar. Estamos listos para llegar al Mundial de la mejor manera posible".

Y es por ello que, el 10 del Mini Tri, que además ya tiene cuatro apariciones con la selección absoluta, reitera su confianza plena colectiva y personal.

"Tenemos un muy buen equipo, sabemos de lo que somos capaces. Sé que por estar en Europa tengo una responsabilidad aparte, pero yo no me siento más ni menos que nadie. Soy uno más en el equipo y voy a sumar como todos al objetivo que tenemos, que es hacer un gran Mundial".