"Con la información que ahora hay, quizás no pondría a García Luna", admite Calderón

En entrevista para Latinus con Carlos Loret de Mola, el expresidente Felipe Calderón refirió que México Libre "nace muy vivo" a pesar de que su exsecetario de Seguridad, Genaro García Luna, enfrenta un proceso en Estados Unidos por estar relacionado con grupos delincuenciales.

Al referir que en su sexenio se combatió "con todo a la criminalidad", pidió no especular y esperar a ver en qué evoluciona el caso del exsecretario de Seguridad, pues cree en el principio de inocencia.

Calderón señaló que con la información que hay ahora, quizá no volvería a poner a García Luna en la Secretaría de Seguridad pues al inicio de su sexenio no tenía datos del "funcionario prominente en la administración de justicia en México".

Cuestionado sobre si pudiera ofrecer una disculpa pública si condenan a García Luna en Estados Unidos, Calderón señaló que "si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición, una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de la responsabilidad de haberlo nombrado".

"Me parece una injusticia condenarlo antes de que un juez lo condene", señaló el expresidente.

Ante el juicio de García Luna y la articulación de una opción contra el presidente Andrés Manuel López Obrador con México Libre, Calderón señaló que él sólo, como decía Manuel Clouthier "Maquío", es "un tackle en la línea de golpeo", pues quien dirige es su esposa Margarita Zavala.

El expanista negó estar en la boleta electoral ante los comicios de 2021 y confió en una alianza opositora, además que denunció que los partidos existentes han cerrado el paso a México Libre.

Por otra parte, estimó un fracaso para Morena el próximo año electoral. "Estaríamos muy competitivos", señaló.

Señaló que la oposición no existe, "lo que nosotros estamos haciendo es construirla. No sería tan arrogante para eso (que la oposición soy yo)".

Asimismo, Calderón agradeció a López Obrador la publicidad que le hace al hablar de él, "aunque diga cosas falsas".

"[López Obrador] sí es un hombre inteligente y astuto (...) a mí me encanta siempre que me subestimen, yo prefiero estar así, subestimado, siempre me han subestimado y siempre han fallado en eso.

"Como decía Carlos Castillo Peraza, he visto tantas veces mi esquela política en los periódicos que ya no las creo y qué bueno que me subestimen", declaró Calderón.

Al sentirse como un ciudadano que ha estado bajo ataque, el expresidente negó que haya iniciado la llamada "guerra de Calderón" y señaló que el problema comenzó a evidenciarse en su gobierno.

"Es tan falso que yo lo haya iniciado, que ese problema inició, primero antes que yo llegara al poder y sigue años después de que yo dejé el poder. Ya el presidente declaró la paz, ya dijo que 'abrazos no balazos', ya fue a saludar a la mamá de 'El Chapo'; imagínate que yo hubiera ido a saludar a la mamá de 'El Chapo'".

"Ya dijo que él liberó a Ovidio, el hijo de 'El Chapo', ya hizo todo y la violencia sigue más alta que nunca", dijo Calderón.

Destacó que López Obrador ha tenido, en lo que lleva de gobierno, más del triple de homicidios de su gobierno en el mismo lapso de 18 meses.

También rechazó un acuerdo entre México y Estados Unidos para meter armas al país para dárselas a los criminales.

De cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, Calderón cuestionó que el presidente López Obrador viaje a un encuentro con Donald Trump pues "lo van a usar de instrumento" contra el aspirante demócrata Joe Biden.

"Esa sí me parece una vulneración de soberanía, que se utilice al presidente de México y que al presidente de México lo traigan obedeciendo las órdenes de Trump", apuntó.

En días pasados, López Obrador exhortó a la población a cantar "gracias a la vida", y al respecto Calderón dijo que a todos los mexicanos les ha ido muy mal y pidió al presidente que se dedique a unir y no a dividir.

"El principal factor de división está en la Presidencia de la República", finalizó Calderón.