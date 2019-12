Con "La Patrona", extorsionan a asistente de Beatriz Paredes

Con la modalidad de estafa conocido como "La Patrona", delincuentes lograron obtener 55 mil pesos de la cuenta personal de la senadora, Beatriz Paredes, en hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre, según la carpeta de investigación que se inició por el delito de fraude.

La asistente particular de la senadora detalló al Ministerio Público que ese día recibió una llamada donde le dijeron que Beatriz Paredes necesitaba que le solucionaran "un problema económico".

Con el argumento de que la senadora estaba ocupada, pero que tenía pleno conocimiento de todo, la voz detrás del teléfono la convenció de retirar de una sucursal bancaria 30 mil pesos. Posteriormente, la persuadió de que además consiguiera 25 mil pesos más para depositar todo el efectivo en una tienda Oxxo.

Más tarde, la joven se comunicó con la senadora para explicarle la situación, pero Beatriz Paredes le dijo que ella no le había solicitado ninguna suma de dinero, por lo que se presenta a denunciar a esta Coordinación Territorial.

De momento no se ha logrado rastrear el dinero ni el origen de la llamada.