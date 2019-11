Con las manos limpias recibo la CNDH: RPI

Ciudad de México.- Tras la polémica suscitada por su designación como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra afirma que su gestión estará regida por la estricta austeridad republicana y que se harán las modificaciones necesarias para estar en congruencia con el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la polémica en torno a su militancia morenista, la activista social asegura que ya cumplió con todas las formalidades para estar al frente de la CNDH, y revira a sus críticos: "Estoy muy tranquila".

"Estoy trabajando ya desde hoy con mi equipo, y muy tranquila. Les puedo decir a los mexicanos que recibo la comisión con las manos limpias", asevera.

Este sábado, Piedra Ibarra realizó, junto al expresidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el protocolo para recibir el acta entrega-recepción, documento que proporciona el funcionario saliente al entrante, en el que informa el estado del organismo defensor.

Puntualiza que ella siempre ha estado a favor y en defensa de los derechos humanos desde distintos ángulos, pues siempre caminó de la mano de su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Sobre los legisladores y sectores inconformes con su designación, señala: "Respeto su opinión y no los juzgo".

¿Llega a presidir la comisión con la conciencia tranquila?

—Claro, siempre he tenido la conciencia tranquila y las manos limpias. Quien me conoce sabe que he llevado una lucha por la esencia de los derechos humanos en uno de los delitos más graves, como lo es la desaparición forzada, entonces yo estoy muy tranquila y voy a demostrar con hechos que así será. Desde hoy ya estoy trabajando con mi equipo y estoy muy tranquila. Les puedo decir a los mexicanos que recibo la comisión con las manos limpias, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Siempre he tenido las manos limpias.

¿Qué espera para esta nueva etapa, para su vida?

—Sé que me espera mucho trabajo. Después de tomar protesta, me reuní con varios colectivos de Oaxaca y tengo muchas peticiones de otros ciudadanos que quieren acercarse a mí, tanto de forma individual como de forma colectiva, mediante organizaciones defensoras de derechos humanos, y justo por ello ya estamos trabajando, ya que estamos elaborando una agenda para atenderlos debidamente.