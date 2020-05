Con mural, artista yucateco rinde homenaje a personal médico

El artista del grafiti Arnold Cruz Cetina, mejor conocido como "Datoer", decidió plasmar en calles de colonias meridanas los rostros de médicos y enfermeras que luchan contra el Covid-19 a manera de homenaje.

En medio de una pandemia que obligó a los yucatecos al confinamiento y alejarse unos de otros que mostró lo mejor de las personas pero también lo peor, como fue la agresión al personal de salud, "Datoer" decidió con su arte dar el reconocimiento y valoración del trabajo de estos "héroes" que arriesgan la vida por los demás.

"Son muchas las noticias sobre agresiones contra el personal médico y de enfermería que han ocurrido durante la pandemia por el Covid-19, sin embargo, somos más los que agradecemos su trabajo, por ello, con mi arte en grafiti rindo homenaje a estos héroes", sostuvo.

"Datoer" completó un mural, que se ubica en la colonia Emiliano Zapata Oriente, frente a las rieles del tren, con los rostros de personas que trabajan en hospitales donde se atiende a personas contagiadas con Covid-19.

Comentó que a través de redes sociales pidió a sus contactos y seguidores que le enviaran fotografías de estas personas para inmortalizarlas en su mural, en el que destaca la de un joven enfermero, quien trabajaba en el Hospital Lic. Ignacio García Téllez, el cual falleció durante esta contingencia.

"Datoer" ya trabaja en otro mural, que está a punto de concluir, en un espacio que se ubica en la calle 22 por 27 en el fraccionamiento Juan Pablo II, a dos esquinas de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual también es un homenaje al personal de salud.

"En este mural se observa a una niña que toca el rostro de un trabajador, que puede ser un enfermero, médico o paramédico. Esta imagen nos recuerda que estas personas salen de sus casas todos los días, pero no saben si regresarán, incluso muchas ya no regresan por temor a contagiar a sus familias", explico el artista urbano.

"Datoer" empezó su arte por el grafiti en los años 80 pintando con aerosol en lotes baldíos o abandonados expresando así sobre diferentes temas de la vida.

Al igual que muchos otros jóvenes yucatecos, inspirados en el movimiento del grafiti de Nueva York, encontró con su hermano y un grupo de amigos en las paredes vacías de la colonia Fidel Velázquez un lugar para expresar su voz.

"Datoer" tiene un sello único al perfeccionar la técnica hiperrealista en sus murales, que muestran mayormente rostros, los cuales prácticamente adquieran vida y sentido.

"Los rostros de niños, mujeres o adultos de la tercera edad son mi sello personal, señaló. "Quiero mostrar en cada expresión, el brillo, cómo la luz ilumina cada parte; también he realizado murales con la técnica de punto de cruz", dijo.

El grafitero yucateco tiene más de 200 murales en Mérida y en municipios del interior del Estado, así como en las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Puebla.