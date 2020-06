Con mural conmemoran a los caídos por Covid-19 en Cancún

Ante las pérdidas humanas por Covid-19, un grupo de jóvenes artistas denominados "X La Pinta", elaboraron un mural como homenaje a los caídos por la pandemia en Cancún, Quintan Roo.

"Con la participación de 30 artistas, intentamos hacer un reconocimiento a las personas que, lamentablemente, perdieron la vida por este virus mortal; a través de un mural bajo el nombre de: 'Los guerreros caídos por y para el pueblo'. El proyecto tuvo una planeación de dos meses que satisfactoriamente hemos concluido", comentó Arely Marrufo, coordinadora del grupo en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

La cancunense explicó que tuvieron que tener el permiso de las familias para colocar cada rostro representativo y además, han dejado espacios para nombrar a los fallecidos de quienes sus familias no pudieron despedir por estrictos protocolos. "Primero tuvimos que contactar a los familiares que han sufrido la pérdida de una persona por Covid-19, les expusimos la idea, les explicamos lo que cada rostro significaba para el mural y ellos mismos nos proporcionaron las fotos".

Asimismo, Arely detalló el simbolismo que representa cada rostro plasmado en el mural. "El primer rostro es un doctor del Hospital General llamado Ezequiel, el simboliza a todo el gremio del sector salud. El segundo es el señor Roberto, quien fue un bombero de la base 1 de esta localidad, el representa a todos los trabajos esenciales. Y el tercer rostro es de la señora Angelina, quien era intendente del Hospital General, y simboliza a todo el pueblo que no puede parar de trabajar por llevar comida a casa".

"Actualmente se encuentran once nombres plasmados y tengo alrededor de 30 más para colocar en el mural, que la misma ciudadanía está haciendo llegar a la página, 'X La Pinta', en Facebook", añadió la cancunense.

Por ello, la coordinadora del proyecto expresó que los familiares han respondido de manera positiva, pues es una forma de honrar a sus seres queridos que ya no se encuentran en esta vida. "Los familiares quedan muy agradecidos, incluso hasta nos cuentan algunas anécdotas del querido difunto".

"Este proyecto ha sido muy favorable", agregó Arely.

"X La Pinta" es un movimiento ciudadano que inicio hace más de un año y medio en Cancún, en la cual, hacen una invitación abierta a los artistas urbanos que quieran sumarse a esta iniciativa, haciendo murales positivos para la ciudad y cuentan con el apoyo de la ciudadanía y de empresas socialmente responsables.

"Es una acción social que ellos realizan, mi función es conseguirles todo el material, los aerosoles, las válvulas, los alimentos y la hidratación para que se sientan cómodos al momento de plasmar su pintura", explicó.

El mural conmemorativo se encuentra en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", que se sitúa en la Av. Leona Vicario de la región 228.

Finalmente, Arely manifestó su deseo para que más familias se sumen a este proyecto. "Afortunadamente, el memorial se va hacer grande y aún hay más espacios para quien guste que su familiar sea incluido", concluyó.