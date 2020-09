Con música, feministas exigen justicia para saxofonista María Elena

Colectivos feministas se organizaron para, a través de la música, protestar y exigir justicia en el caso de la saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en la ciudad mixteca de Huajuapan de León, María Elena Ríos Ortiz.

La protesta sucede a pocos días de que el ataque cumpliera un año, pues sucedió el 9 de septiembre de 2019 y hasta hoy, no ha alcanzado justicia, de acuerdo a la propia María Elena, quien en entrevista con EL UNIVERSAL exigió a las autoridades correspondientes que ejecuten la orden de aprehensión pendiente en su caso, que está detenido por la pandemia de Covid-19.

Este lunes, en la Ciudad de México, mujeres portando pañuelos verdes se organizaron para sumarse al llamado de justicia, para lo que se trasladaron a la oficina de la representación del gobierno de Oaxaca en la capital del país, ubicada en la colonia Anzures, donde dieron lectura a un pronunciamiento.

En el lugar, la cantautora feminista Vivir Quintana y El Palomar hicieron interpretaron la Canción sin miedo, pieza musical que ha sido acogida como un himno por el movimiento feminista que llamó a su interpretación masiva este 15 de septiembre en la Ciudad de Oaxaca durante "La Antigrita", actividad de protesta programada en respaldo de la toma de la CNDH, en la que se exige justicia por las mujeres víctimas de feminicidio y de la violencia de género.

"A un año del ataque con ácido que sufrió María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca de 26 años de edad, no se le ha hecho justicia a este intento de feminicidio en el que hay al menos cinco implicados", cita el pronunciamiento leído a las afueras de la oficina. El documento además menciona el retraso de las terapias de rehabilitación, que vulnera los derechos de la joven.

Las activistas urgieron a que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión pendiente. "No se puede garantizar la seguridad de Male, ni de todas las mujeres, sin que todos los perpetradores del brutal crimen sean llevados ante la justicia", expusieron.