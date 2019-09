Con música y globos, despiden a joven que se ahogó en Xochimilco

Con música de mariachi y oraciones, fue despedido el joven poblano José Manuel Romero Reyes, quien pereció el pasado fin de semana al caer de una trajinera en Xochimilco.

Acompañado por amigos y familiares, el muchacho recibió el último adiós en la comunidad de Santa María Nenetzintla del municipio de Acajete.

Primero en una misa de cuerpo presente y luego en el panteón de la localidad, su familia se despidió del joven de 20 años que trabajaba como chófer de un camión de volteo.

Se trató de ceremonias muy cerradas, con la tristeza de los suyos.

La muerte de José Manuel fue viral debido a que una joven video grabó el momento en que se resbala de la embarcación y se hunde inmediatamente.

El cuerpo del joven de 20 años fue localizado luego de 12 horas de búsqueda a más de un kilómetro del embarcadero El Salitre.

En un video que circula en redes sociales, se observa que Chema cae al agua y no sale, a pesar de que trabajadores y amigos intentan buscarlo.

De acuerdo con sus familiares, festejaba su cumpleaños, pero la trajinera empezó a inundarse y al pasarse a otra cayó.

Los primeros peritajes de la Procuraduría General de Justicia capitalina señalan que el joven no tenía ni un grado de alcohol, además de que, según sus amigos y familiares, no sabía nadar.