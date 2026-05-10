Con paletas refrescan a animales en el zoo

Ciudad de México.- Jerry, un oso de antifaz, la única especie de oso originario de Sudamérica vive en el Zoológico de Chapultepec y guiado por el olor a fruta, se acercó a una paleta de hielo frutal que le prepararon para recibir las altas temperaturas de la capital.

Como Jerry, decenas de ejemplares del Zoológico de Chapultepec, reciben paletas de hielo especiales durante la temporada de calor, una estrategia que busca ayudarles a tolerar las altas temperaturas y, al mismo tiempo, estimular su comportamiento natural mediante el juego y la búsqueda de alimento.

Jerry comenzó a lamer su paleta hecha con jugo de manzana, trozos de mango, uva, zanahoria y agua, minutos después araño con fuerza para sacar los pedazos de fruta atrapados entre el hielo y poder pasar horas entretenido degustando mientras decenas de familias observan la escena.

Desde abril y hasta junio, veterinarios y nutriólogos elaboran paletas con ingredientes naturales adaptadas a cada especie: algunas contienen fruta picada y otras carne o pollo.

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De acuerdo con Alberto Olascoaga, director del Zoológico de Chapultepec, esta práctica lleva más de 20 años y constantemente se innova para mantener el interés de los animales.

"Lo que hacemos es que los animales estén más tiempo activos, que desarrollen actividades naturales, que estén más tiempo buscando alimento y, en este caso, también refrescarse por las temperaturas que puede haber en la Ciudad", explicó.

Explicó que las paletas forman parte de una serie de medidas implementadas para proteger a la fauna durante las olas de calor; los recintos cuentan con áreas de sombra, acceso a dormitorios frescos, distintos sustratos y espacios donde los ejemplares pueden resguardarse del sol.