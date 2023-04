Con pastel y mañanitas, celebran "cumpleaños" número 20 de un bache en Puebla

A-AA+

PACHUCA, Hgo., abril 11 (EL UNIVERSAL).- Vecinos de la calle Prolongación Yucatán en la colonia San Bartolo en Pachuca, Hidalgo, festejaron con las mañanitas, porras y un pastel el cumpleaños número 20 de un bache que se localiza en esa calle que da acceso a varias colonias por lo que son afectados al menos unas mil familias.

De acuerdo con la presidenta del Comité Vecinal, Tania Fernández, han solicitado en diversas ocasiones tanto a las autoridades estatales como municipales la reparación del bache, sin embargo, no han sido atendidos.

Lamentó que esta situación ha ocasionado no sólo la descompostura de algunos automóviles, sino también accidentes entre los vecinos.

Este día como una manera de rechazo y de manifestación para ser escuchados, decidieron festejar los 20 años del bache con un pastel al tiempo en que entonaron las mañanitas y lanzaron una porra.

Con ello, dijeron, busca llamar la atención ya sea de alguna autoridad, asociación o fundación que pueda apoyarlos para reparar la calle, la cual tiene una serie de hoyos que señalan se harán más grandes con las lluvias.

Afirmaron que la última vez que las autoridades acudieron a esa parte de la ciudad fue hace 10 años para reparar las calles, sin embargo, fue en la parte alta de la colonia. En esa calle dijeron tiene más de 20 años que no acude ninguna dependencia.