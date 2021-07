Con Pegasus, administración de Peña vigiló a decenas de personas cercanas a AMLO: The Guardian

Al menos 50 personas cercanas al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo su esposa e hijos, están incluidas en la lista de números de interés de clientes de la firma israelí NSO para ser espiados a través del spyware Pegasus, revela hoy el diario británico The Guardian.

Además de su esposa e hijos, la lista incluye a colaboradores e incluso a un médico de AMLO, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos y hasta sacerdotes. En total, la lista a la que tuvieron acceso 16 medios participantes del Pegasus Project, entre ellos The Guardian, incluye 15 mil personas en México consideradas como de interés para espionaje entre 2016 y 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

México, recuerda The Guardian, fue el primer país del mundo en comprar Pegasus a la NSO. La Secretaría de Defensa fue la primera en adquirir el spyware, en 2011.Otras agencias que compraron u operaron Pegaso incluyen la de la Procuraduría General (hoy Fiscalía General), y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen).

Decenas de figuras nacionales y locales de Morena también fueron seleccionadas por los clientes mexicanos de la NSO, entre ellos Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, informa The Guardian.

El diario, como ya hizo el domingo, aclara que el hecho de que los números de teléfono estén incluidos en la lista no significa que en efecto hayan sido hackeados, pero sí muestra que sus dueños eran personas de interés para quienes adquirieron la tecnología de espionaje. Además, el rotativo británico recuerda que conversaciones privadas del entorno de AMLO, incluyendo una entre su hijo Andrés Manuel López Beltrán y Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, en 2017, fueron filtradas a la prensa.

NSO asegura que revisa a profundidad los historiales de sus potenciales clientes -gobiernos de los países-. Sin embargo, The Guardian recuerda que cuando se hizo el trato con México, tanto la policía como el ejército y otras autoridades estaban ya implicadas en denuncias de abusos a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

La lista incluye a figuras del Partido Revolucionario Institucional; además, al menos 45 gobernadores y exgobernadores fueron candidatos a ser vigilados en ese periodo de 2016-2107, de acuerdo con la lista, en la que también están el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

La exprimera dama dijo recordar haber recibido mensajes de texto sospechosos cuando anunció su candidatura a la presidencia, pero señaló que ya no tiene acceso a ese celular como para hacer un análisis forense que determine si fue hackeado. The Guardian explica que tanto ella como miembros de su equipo de campaña fueron elegidos en 2017 por más de un cliente de la NSO.

"Bajo la administración de Peña Nieto, el uso de Pegasus se volvió algo salvaje", dijo Guillermo Valdés Castellanos, quien estuvo al frente del Cisen entre 2006 y 2011, a The Guardian. "Tecnología como la de Pegasus es muy útil para combatir el crimen organizado, pero la total falta de verificación y equilibrio significa que fácilmente termina en las manos de privados y es utilizada para obtener ganancias personales y políticas sin tener que rendir cuentas".

Presuntos criminales y funcionarios sospechosos de corrupción, entre ellos abogados de narcotraficantes, también fueron seleccionados para la lista, indica The Guardian, pero también víctimas de algunos de los mayores escándalos en el gobierno de Peña Nieto.

Por ejemplo, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía que llevó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, era uno de los signatarios de los contratos de Pegasus y uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que participó en la investigación internacional del caso Ayotzinapa, fue blanco de Pegasus en marzo de 2016, según reveló Citizen Lab, una unidad de investigaciones de la Universidad de Toronto.

La investigación de los medios de Pegasus Project indica que al menos el teléfono de otro miembro de GIEI estaba en la lista de blancos potenciales de espionaje, como también los de familiares de las víctimas, entre ellos Melitón Ortega, tío del joven Mauricio Ortega que se convirtió en el vocero de las familias de los desaparecidos.

"Endeble" la investigación de Pegasus Project: NSO

NSO acusó de "endeble" la investigación de Pegasus Project, rechazó dar a conocer la lista de sus clientes y recalcó que su tecnología sirve para combatir el terrorismo y el crimen organizado.

El gobierno de México es, entre los clientes de NSO, el que más clientes colocó en la lista revisada por los medios de Pegasus Project, incluyendo al menos 25 periodistas, entre ellos Cecilio Pineda, asesinado en 2017, unas semanas después de que su número de teléfono fuera incluido en la lista.

