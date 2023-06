Con piedras y palos familiares de los 16 empleados secuestrados bloquean carretera en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 28 (EL UNIVERSAL).- Familiares de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, que el martes fueron privados de su libertad por un grupo armado en el tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa-Tuxtla Gutiérrez, protestaron en esta ciudad para exigir su localización y aparición con vida.

Los inconformes bloquearon con piedras, palos y un vehículo, el libramiento sur, afuera de las instalaciones de la SSyPC, para exigir que sus familiares sean buscados y liberados. Antes realizaron una protesta en el exterior del Palacio de Gobierno estatal.

¿El gobierno está simulando la liberación de los secuestrados en Chiapas? Ojo con esto:



Familiares de los funcionarios plagiados están bloqueando en este momento las vialidades para exigir justicia. Se encuentran frente a la @ssypcchiapas



"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Justicia, justicia", manifestaron las esposas, hermanos e hijos."Libérenlos, 16 vidas valen más que tres puestos", dijo entre llantos Herminia Sánchez al referir la demanda del grupo armado que pide la destitución de tres funcionarios estatales a cambio de la liberación de los trabajadores.Su cónyuge Abelino Moreno Reyes se encuentra entre los plagiados.En entrevista, la mujer dijo que su pareja de 57 años es jardinero; "un asalariado, alcanzamos apenas para la comida"."Señores, no sé quiénes sean ni a qué se dedican, no los voy a criticar, sólo quiero que respeten la vida de mi esposo, por favor", exclamó.Dijo que vio a su cónyuge en un video publicado en redes sociales. "Yo lo vi en el video, está de playera roja, es chaparrito, está muy enfermo del corazón y no llevó el medicamento; tiene 30 años de servicio".Herminia desmintió que sus familiares estén liberados. "Es mentira que los hayan liberado, si no, ya estaría aquí mi esposo", recalcó.A la privación de la libertad de Abelino se añade que está enfermo. " Señores, por favor, tengan compasión de esta familia. Ellos ganan una miseria, no les pagan bien"."Apenas nos alcanza. Mi esposo llevó 70 pesos para su pasaje, no tiene dinero", asentó.Martha Rincón, dijo que su hermano Mariano Rincón, ocupa un puesto administrativo, así que no porta armas, y también "está entre los secuestrados".Ya hablaron con funcionarios estatales, pero les dijeron que no saben nada sobre dónde podrían estar los 16 empleados. Aún así, comentó que tiene "la esperanza de que lo liberen".De manera previa los familiares habían solicitado la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para localizar a los suyos."Le manifestamos que deseamos el regreso con vida de nuestros familiares: padres, hermanos e hijos, que fueron llevados saliendo de su trabajo sin deberla ni temerla", expusieron.La exigencia es la presencia e intervención de las autoridades lo antes posible, porque "anhelamos" la paz para Chiapas.