Con planteles cerrados concluye ciclo escolar

El pasado 26 de agosto arrancó en el país el ciclo 2019-2020 para alumnos desde preescolar hasta secundaria. La clausura sería el 10 de julio, con un total de 190 días efectivos de clases, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, por la pandemia del Covid-19 las escuelas sólo estuvieron abiertas 104 días hábiles. Con los planteles cerrados, terminar el curso se convirtió en un desafío para maestros y padres de familia.

EL UNIVERSAL, a través de sus corresponsales nacionales, realizó un sondeo en todo el país para conocer qué herramientas o medios utilizaron los maestros para cerrar el ciclo. Así, encontró que en cada estado y región fue diferente: algunos se apegaron a las asesorías por televisión, organizaron clases por zoom, otros más se comunicaron con los alumnos y padres de familia a través del correo electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas.

En zonas donde los hogares no tienen acceso a la tecnología, los profesores pegaron cartelones en las escuelas para avisar de cambios, hicieron juntas con padres de familia para acordar tareas, y hubo algunos que recorrieron varios kilómetros para llevar a sus alumnos cuadernillos de trabajo, complementarios a los libros de texto gratuitos.

Otros establecieron alianzas con las radios comunitarias, por ejemplo, el gobierno de Chihuahua lo hizo con la estación XETAR, La voz de la Sierra Tarahumara, que por casi 40 años ha sido un puente de comunicación entre las comunidades indígenas del estado.

Para las escuelas públicas, el pasado 5 de junio concluyó el año escolar y las siguientes dos semanas fueron de evaluación; el viernes 19 [ayer] ya todos tenían calificaciones, como lo estableció la Secretaría de Educación Pública. En este bloque no entran los estados de Chihuahua, que terminará el ciclo escolar hasta el 26 de junio, ni Jalisco, que lo hará el 3 de julio.

En Puebla, el pasado 15 de mayo el gobernador, Miguel Barbosa (Morena), declaró concluido el año escolar: "No regresarán alumnos de las escuelas de Puebla", y añadió que se terminaría a distancia a fines de junio, sin dar una fecha. Sólo fue contundente al señalar que este año nadie reprobaría.

Aprender a la mala. "La segunda etapa del año escolar fue complicada, porque la pandemia nos separó de las aulas, pero eso generó el reto de atender a los alumnos a distancia. No estábamos preparados para la comunicación a distancia, aprendimos a la mala, nos metimos a la tecnología para llegar a ellos. Tristemente no se logró llegar a todos; la SEP dice que se llegó a 80%, pero nosotros decimos que fue como a 65%, especialmente en las zonas suburbanas y rurales. En algunas zonas, de plano, los alumnos desertaron, se fueron a buscar empleos ante la necesidad de comida para su familia", comentó Alfonso Julio Vique López, director de la Secundaria 9, de Cuernavaca, Morelos.

En este sentido, María Guadalupe Macossay Rodríguez, directora de la primaria de Villahermosa, Tabasco, reconoció que "los primeros días —de trabajar a distancia— fueron fuertes pero de ahí comenzamos a agarrar sintonía (...), 40 niños de mi plantel se quedaron sin poderlos contactar, unos porque se fueron con los abuelitos, otros no tenían los medios como el WhatsApp, hubo diversas situaciones, pero sí logramos el trabajo con los maestros", afirmó.

José María Hernández Manríquez, director de la primaria Francisco King Rondero, en La Paz, Baja California Sur, refirió que la mayoría de los profesores de su escuela estuvieron en comunicación vía WhatsApp, y otros, de forma personal, se organizaron para citar a los padres de familia para entregarles actividades, especialmente para los alumnos de sexto grado que pasaron a secundaria, a fin de que estuvieran lo mejor preparados.