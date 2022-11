Con reforma electoral puede haber intereses ocultos, asegura Concanaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- La propuesta de reforma electoral, para la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), presenta riesgos para la democracia porque no se puede permitir que el gobierno centralice los procesos electorales, ni que haya intromisión de intereses ocultos que puedan imponer candidatos.

Para el organismo hay puntos que preocupan de la propuesta, por ejemplo, la sustitución del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pretende quitarle la atribución de conformar el padrón electoral y es probable que no le corresponda expedir la credencial para votar con fotografía.

Se centralizará la organización de las elecciones en el nuevo organismo y desaparecerán los organismos electorales locales y los tribunales electorales locales.

"México necesita un organismo electoral independiente, ciudadano y confiable que garantice elecciones limpias -como lo tenemos ahora con el INE", dijo la Confederación.

Al pretender que se elijan los consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular, pone en riesgo el hecho de que se tengan consejeros electorales independientes, porque no deben pertenecer a ningún partido político. "No estamos a favor de que sean elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, ya que quien compita tendrá fondos de externos con intereses políticos o económicos. Actualmente se garantiza la pluralidad y autonomía de ellos gracias a procesos que incluyen contrapesos y evitan la concentración de poder", explicó la Confederación.