Con rodada ciclista en CDMX, exigen justicia para Alexia y su padre

Más de mil ciclistas participaron en un recorrido en memoria de Alexia Fernanda Ordóñez Mejía —estudiante de 20 años de edad de la Facultad de Ingeniería, quien era integrante de la Asociación de Ciclismo de la UNAM— y de su padre, Emilio Ordóñez, quienes murieron el domingo pasado al ser atropellados sobre la autopista México-Pachuca.

El contingente partió de la alcaldía de Gustavo A. Madero y avanzó sobre la avenida Insurgentes norte, que luego es la autopista México-Pachuca.

En su trayecto se sumaban ciclistas de la Ciudad de México y del Estado de México que se conmocionaron por la muerte de la joven universitaria y de su padre.

A la altura del kilómetro 17, donde Alexia Fernanda y Emilio fueron arrollados por un automóvil particular, los ciclistas hicieron una parada para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Más gente se unió a la caravana en la caseta de peaje de San Cristóbal. En tanto, otro contingente lanzó la consigna: "¡No más muertes de ciclistas!" y "vías seguras", a las puertas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México .

Llegaron al Parque Hundido de Echegaray y desde ahí partieron a la vía Gustavo Baz, desde Naucalpan hasta Barrientos, en el límite con el municipio de Cuautitlán Izcalli.

"Este tipo de rodadas son para concientizar a las personas, más al conductor, que reconozcan que en cada bicicleta hay una vida; creo que es más sobre el respeto a la vida, no solamente por traer un coche, porque muchas veces por la soberbia de traer un automóvil [los conductores] se sienten más importantes que otras personas; [eso es lo que] provoca ese tipo de situaciones, es lamentable que en esta época tengamos ese tipo de pensamientos hacia las personas que tratamos de hacer deporte", dijo Luis Arturo Fuentes García.

Los manifestantes lamentaron que en el Estado de México, principalmente, no existan ciclovías suficientes para que las personas que usan bicicleta lo hagan con seguridad.

Los ciclistas se dirigieron hacia las pirámides de Teotihuacán, donde concluyó la rodada, mismo recorrido que tenía pensado hacer Alexia Fernanda y su padre la semana pasada.