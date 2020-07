Con "sana distancia", presentará AMLO informe por dos años del triunfo electoral en recinto de Palacio Nacional

A unas horas de que presente su informe de gobierno a dos años de su victoria electoral en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, debido a la temporada de lluvia, se pidió permiso para usar el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en este recinto se guardará la sana distancia, por lo que no habrá acceso a representantes de medios de comunicación.

"Como estamos ya en temporada de lluvia no lo vamos hacer en el patio, lo vamos a hacer en el recinto, en el que se aprobó la Constitución liberal de 1857, en ese recinto histórico. También para que no haya preocupación se le solicitó permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder utilizar este recinto histórico. Vamos a guardar también la sana distancia".

"No se va a saturar, por eso a lo mejor no van a poder estar todos ustedes (representantes de medios de comunicación), sí vamos a estar siempre, pero en lo presencial; sin embargo, se van a poner pantallas para que puedan estar ustedes y nos acompañen, son invitados especiales".

Se prevé que a las 17:00 horas de este miércoles inicie este informe de gobierno del presidente López Obrador y en el que se ha convocado a integrantes de su gabinete.