Con semáforo rojo, Morelos regresa a las calles con mayor movilidad

Morelos amaneció con el semáforo epidemiológico en color rojo, pero con alta movilidad de personas en calles, avenidas y negocios no esenciales. Municipios como Cuernavaca y Cuautla se colocaron como los principales sitios de movilidad y también ocupan los primeros lugares en índices de contagio y muertes por Covid-19.

Con este escenario la cifra de nuevos casos de coronavirus aumentó a 27 en las últimas 24 horas y la cifra total de personas contagiadas cerró en 2 mil 48 personas, de las cuales el 52 por ciento esta reportada como recuperado.

El secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, dijo que del total de los casos confirmados 255 están activos, 394 están como sospechosos, mil 812 han sido descartados y 365 corresponden a fallecimientos.

Cantú Cuevas recordó que la condición del semáforo epidemiológico permite únicamente llevar a cabo actividades esenciales como la industria automotriz, construcción, fabricación de equipo de transporte, minería; mientras que los mercados y supermercados podrán operar con 50 por ciento de aforo, una persona por familia en tanto que los hoteles trabajarán al 25 por ciento de ocupación con áreas comunes cerradas.

Para el caso de las peluquerías, estéticas y barberías únicamente pueden trabajar con servicio a domicilio en el marco de los protocolos sanitarios; cafeterías, restaurantes, cocinas económicas deben funcionar con modalidad de entrega domicilios y servicio para llevar.

En el mapa de las defunciones destacan los municipios de Tetecala, Amacuzac y Temoac donde no hay reportes de defunciones por Covid-19.

En el personal de salud hay un total de 357 casos confirmados de los cuales 241 están como recuperados y 13 perdieron la vida.

En este contexto el Congreso del Estado de Morelos informó que seguirá con la suspensión de labores determinada desde el pasado 23 de marzo de 2020, como una medida preventiva y de mitigación para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) entre los trabajadores de esta Institución, los visitantes y demás ciudadanos que se atienden en las unidades administrativas del Congreso, continuando con sus funciones esenciales con el mínimo de recursos humanos, que así se consideren, para llevar a cabo las actividades legislativas, parlamentarias y administrativas, en beneficio de los morelenses.

"Por lo anterior el Congreso del Estado de Morelos no está en posibilidades de retomar sus funciones con el regreso total de sus trabajadores hasta en tanto no se permita en términos de las disposiciones emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal, de conformidad con el sistema de semaforización determinado", citó el Poder Legislativo.