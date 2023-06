"Con situación del INAI, está en juego la garantía de dos derechos"

A-AA+

La Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que con la inoperancia del pleno, "hoy lo que está en juego no es solamente la vida de una institución, sino la garantía de dos derechos fundamentales, conquistados por la sociedad, así como avances relevantes para la vida democrática del país".

En un encuentro con la Asociación Jurídica Mexicano - Libanesa "Al Muhami", Ibarra Cadena, afirmó que la labor del INAI contribuye a la consolidación de la democracia en el país, y el derecho a saber es un mecanismo de control ciudadano que visibiliza los actos de corrupción.

"La actuación del INAI contribuye a la consolidación de nuestra democracia, el derecho a saber es un mecanismo de control ciudadano, que visibiliza y pone bajo la lupa a todos los que estamos en el servicio público y así lo debemos entender; en la toma de nuestras decisiones de origen, tenemos que estar abiertos a esa exposición pública, a esa explicación que merece la sociedad en general. La activación de los mecanismos de control ciudadano coadyuva también a visibilizar los actos de corrupción y frenar al poder", expresó.

La Comisionada Presidenta, refirió aspectos relevantes que dieron lugar al desarrollo de la transparencia en el país y que se han materializado en el trabajo que hoy realiza el INAI como organismo público autónomo. En ese contexto, comentó que la reforma de 2014 dio un crecimiento exponencial de la transparencia en México, ya que el número de sujetos obligados creció, así como el ámbito de competencia del órgano garante nacional.

Señaló que el INAI no solo es el responsable de velar por la transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino también de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, e incluso particulares que manejan recursos públicos.

"En síntesis, hoy sabemos que tenemos un órgano garante nacional, que la información pública le pertenece a la sociedad mexicana; se traslada ese poder a los ciudadanos y a las ciudadanas", dijo.

En su exposición, la Comisionada Presidenta señaló que, para comprender cuales son los alcances de la transparencia en el México actual, es necesario conocer: 1) las obligaciones de transparencia, que tienen como objetivo reducir la brecha de desconocimiento sobre el quehacer público; 2) las herramientas para hacer visible la información, como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y las iniciativas Infraestructura Abierta y Publicidad Abierta.

En cuanto a los alcances e impactos de la transparencia en la democracia, Ibarra Cadena subrayó que ésta tiene múltiples utilidades para el sistema democrático.

"La transparencia también impacta en otras esferas de la vida pública y tiene dimensión multifuncional. Por ejemplo, ofrece información oficial para nutrir el debate público, facilita la libertad de expresión, la libertad de prensa (...) coadyuva en la exigencia social del combate a la corrupción y en la exigencia de una rendición de cuentas oportuna, efectiva, veraz. Por mencionar también cómo juega un papel central en el sistema de pesos y contrapesos que tiene el diseño institucional de la República mexicana", expuso.

Además, añadió, que hay 3 grandes beneficios que ofrece la transparencia desde una perspectiva ciudadana, ya que permite evaluar a los gobernantes, hace posible la rendición de cuentas al activar procesos y sancionar a quien no cumple, y permite el control del poder público.

"La transparencia es una fórmula de ganar-ganar: gana la ciudadanía, gana el gobernante, gana el país, gana la democracia. No es una amenaza, al contrario, representa una oportunidad fantástica", exclamó.

Ibarra Cadena señaló que entre los retos de la transparencia en México se encuentran: fomentar la producción proactiva de información útil en formato de datos abiertos; garantizar el cumplimiento y calidad de la información de las obligaciones de transparencia; aumentar la calidad de la gestión archivística; avanzar en la transparencia por diseño y, caminar hacia una nueva generación de principios y derechos, como la transparencia algorítmica y el derecho a la explicación.