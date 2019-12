Con su música, demandan justicia para María Elena

Ciudad de México.- Un grupo de jóvenes se plantó este lunes afuera de las oficinas representativas de Oaxaca en la colonia Anzures para tocar temas oaxaqueños como una forma de solidarizarse con María Elena, saxofonista atacada con ácido.

Con pancartas, los músicos clamaron justicia y pidieron protección para ella y para otras mujeres que se encuentran en la misma situación en la región de la mixteca. "Dios nunca muere",

María de los Ángeles, quien tiene un ensamble infantil y juvenil llamado Cenzontle, acudió al llamado para solidarizarse con María Elena.

"Ya no nos sentimos seguras, sales con miedo a la calle, estamos perdiendo poder opinar de lo que queremos o no queremos, ya no puedes decir no porque si no te atacan", señaló.

Familiares de saxofonista exigen seguridad

Familiares de María Elena Ríos enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedir seguridad tras las amenazas de muerte que han recibido, sobre todo tras la reactivación del caso en los medios.

La familia a solicita al Presidente que la atención que reciba María Elena sea gratuita, pues desde el día del ataque, la situación económica de la familia se ha visto severamente afectada.

También pide que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aplique justicia transparente en contra de los responsables del ataque, entre los que la víctima ha señalado a un exdiputado y empresario de la región Mixteca de Oaxaca, para "que no exista encubrimiento".