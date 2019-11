Con su redacción, diputados vuelven a avalar prohibir condonación de impuestos

Con 398 votos a favor y 33 en contra del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la redacción que aprobó el Senado de la República que buscaba prohibir la condonación de impuestos en la Constitución Política, y volvió a aprobar su propia redacción que avaló inicialmente en esta reforma constitucional y la turnaron nuevamente a la Cámara Alta.

Cabe recordar que el pasado jueves el bloque de Morena, PT y PES en comisiones, respaldó al diputado Pablo Gómez, quien presentó una reserva para modificar la minuta y dejar la misma redacción que avaló la Cámara Diputados el pasado 24 de septiembre.

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria", describe la modificación al artículo 28 de la Constitución que recientemente aprobaron los diputados.

Pero el pasado 22 de octubre, el Senado modificó este proyecto y dejó estipulado que para casos de emergencias habrá exenciones y estímulos, los cuales quedarán determinados en la ley en la materia.

También, los senadores incluyeron que los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, "únicamente establecerán las exenciones y estímulos fiscales, que consideren necesarios para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva", pero esto, quedó eliminado al final.

Con 18 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, la comisión legislativa insistió en mantener su propio texto.

Los integrantes de la comisión refirieron que las modificaciones de la colegisladora terminan permitiendo lo hoy prohibido y restringen lo que hoy es un instrumento de políticas fiscales federales; es decir, generan incertidumbre en el caso de los incentivos estando ya regulados, sobre todo su implantación de la rectoría del Estado en la actividad económica.

Agregaron que la Cámara de Diputados dispuso la prohibición de las condonaciones de impuestos en el país y dejó intocadas las disposiciones relativas a la prohibición de las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.

Pablo Gómez Álvarez señaló que la enmienda del Senado es ambigua, pues permite lo hoy prohibido, las exenciones, y restringe lo que hoy es un instrumento de diseño e implantación de políticas fiscales generalizadas o focalizadas, los incentivos. "Ni una ni otra cosa fue abordada por la iniciativa. Ambas no son parte del objetivo buscado, pues ninguna ofrece hacer frente al inmenso problema fiscal de las condonaciones".

"Nosotros advertimos que la intención de esta reforma no es prohibir absolutamente las exenciones y los estímulos, toda vez que se trata de instrumentos jurídicos en favor de las políticas sociales o económicas; por ejemplo, la extensión aplicable al salario mínimo".

Indicó que la Cámara revisora hace una lectura incorrecta de la problemática expuesta, porque lo que se busca es combatir el empleo discrecional de la condonación, más no las extensiones o estímulos, figuras jurídicas tributarias que persiguen fines extrafiscales orientadas al crecimiento y desarrollo del empleo.