Con T-MEC y medidas de austeridad se detendrá caída de economía: AMLO

Al calificar como una buena noticia el que el gobierno de Estados Unidos haya avalado que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea este 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con este tratado y con las 11 medidas de austeridad que decretó, se podrá detener la caída de la economía y pidió hacer caso a las recomendaciones de salud porque "ya falta poco, y si hay futuro, ya estamos viendo la luz a la salida del túnel".

En un video de 18 minutos difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo aceptó que con la pandemia de Covid-19 sí se caerá la economía, pero "vamos rápido a mejorar la situación económica". Al reiterar que se protegerá al 70% de las familias con el decreto presentado este miércoles difundió un decálogo para beneficiar de manera directa o indirecta al 30% restante de la clase media, y grandes corporaciones comerciales. El mandatario pidió a la sociedad mexicana seguir la transmisión de las conferencias de prensa de la de entrega de créditos y de la de las autoridades de salud y también hacer caso a todas las recomendaciones: "ya falta poco, y si hay futuro, ya estamos viendo la luz a la salida del túnel. Con el Tratado y con las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar vamos a frenar, a detener la caída de la economía, todo esto que se ha producido que se ha generado por la pandemia del coronavirus. "Si va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica, es decir vamos a tener un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar que es lo que más importante que seamos todos felices", dijo.

Señaló que su gobierno está impulsando este plan de reactivación económica para el bienestar frente a la pandemia del coronavirus y a la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo y que calificó como heterodoxo "porque no tiene que ver con las recetas que se aplicaban antes y que insisten algunos que sigamos llevando a la práctica". Aseguró que estas medidas consistían en endeudar al país, en rescatar a los "de arriba", pero señaló, ahora no se realizará "nada que ver con el pasado ominoso, toda esa triste historia del periodo neoliberal, no vamos hacia atrás sino hacia adelante. Recordó que entre mayo, junio y julio se inyectarán "muchísimos recursos" a la gente para reactivar la economía popular, para fortalecer el consumo interno, que las personas tengan dinero y pueda comprar bienes, sobre todo los alimentos, la ropa, lo que más se necesite. Detalló que el próximo lunes se comenzará con la dispersión de 3 millones de créditos a la palabra para reactivar la economía.