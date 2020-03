Con tos, fiebre y dolor de cabeza y no le aplican prueba de Covid-19

Alan Yamil Ramírez Medina, de 29 años de edad, acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para solicitar que se le aplique una prueba para detectar el si tiene el Covid-19; sin embargo, aunque tenía síntomas, lo regresaron a su casa.

Alan, quien es enfermero, cuenta que se vacunó contra la Influenza estacional, ya que en su profesión cada temporada debe tomar las precauciones correspondientes para no enfermarse.

"Me dijeron que no cuentan con la muestra y que para la prueba del Covid-19, no presento toda la sintomatología que debo de tener para hacérmela. Que si me faltaba el aire o los labios se me ponían morados, que regresara a Urgencias", explicó.

De acuerdo con las declaraciones de su madre, Alan lleva cinco días con fiebre, dolor de cabeza, tos seca. Al notar que su condición comenzó a empeorar, decidió llevarlo al INER en busca de que se le aplicara una prueba para determinar si el joven tiene coronavirus.

La preocupación de su madre es que, a pesar de que ha seguido el tratamiento con paracetamol que le recetaron para la influenza, a Alan no se le baja la fiebre. "Nada más se basaron a los síntomas que él tiene. Ni muestras de sangre ni nada. Nada más que le iban a sacar placa. Le dieron tratamiento para la influenza y paracetamol.

"Se la ha pasado acostado y con fiebre. Ahorita me lo llevo con 40 grados de fiebre, se quisiera tirar al suelo a descansar. Vamos a buscar un laboratorio particular para que le saquen muestras de sangre. No sabemos si sea o no", señaló su madre Maité Medina.