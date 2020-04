Con trajes especiales, meseros de Tamaulipas causan polémica

Con trajes especiales, guantes y cubrebocas, un total de ocho meseros de un restaurante de mariscos en esta frontera, atienden a sus clientes y además, se protegen del coronavirus Covid-19.

Por medio de redes sociales, el restaurante "El Sirenito", dio a conocer que se encuentran preparados para enfrentar al Covid-19, por lo que sus clientes, deben estar tranquilos ya que serán atendidos con todas las medidas de higiene necesarias.

Por ello, sus empleados, visten trajes blancos especiales, de los que están siendo utilizados en hospitales para el manejo y atención a pacientes con Coronavirus.

Esto, generó una serie de reacciones adversas entre los usuarios de redes sociales, quienes calificaron como exagerada la medida y además, pidieron que el restaurante, cierre sus puertas y no exponga a sus trabajadores.

Algunas personas, pidieron que los trajes que portan los meseros, sean donados a hospitales donde realmente pueden ser utilizados para los fines que fueron creados, sobre todo, ya que algunos nosocomios no cuentan con este equipo para brindar atención a pacientes que presentan síntomas de Covid-19.

Para algunos, el que los meseros utilicen este tipo de protección no garantiza el que puedan contagiar o ser contagiados de Coronavirus por lo que el restaurante, realizó un gasto innecesario.