Conacyt desobedece a juez y no reinstala a científico

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo caso omiso a la orden del juez octavo de distrito de reinstalar al científico Antonio Lazcano como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II: Biología y Química del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Ayer jueves por la tarde, Antonio Lazcano informó la resolución mediante una carta. Horas después de que el investigador la hiciera pública, el director del SNI, Mario De Leo Winkler, envió una notificación a Lazcano en la que reafirma la decisión, tomada el 20 de septiembre, de destituir al científico por supuestas faltas injustificadas a sesiones plenarias.

En el oficio, el director del SNI alega que "en la segunda reunión ordinaria del Consejo de Aprobación del SNI, llevada a cabo el 18 de septiembre de 2019, se tomó el acuerdo CA.02.19.10" que establece que los miembros que en 2019 no cumplieron con la "justificación de más de dos faltas a sesiones plenarias perderán la condición de miembros".

"En su caso, debido a que usted dejó de asistir a las sesiones plenarias de la comisión dictaminadora de la que formaba parte los días 10, 11 y 12 de julio de 2019, tal y como obra en sendas listas de asistencia, sin presentar justificación para dichas faltas", se lee en la notificación que mandó De Leo Winkler. Además de que recalca que la dirección del SNI "le notifica (a Lazcano) que ha perdido la condición de miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II".

Cuando suscitó la controversia, el profesor de la UNAM Antonio Lazcano señaló a EL UNIVERSAL que sí se había ausentado a dos reuniones debido a compromisos académicos pero que informó, en su debido tiempo, al director del SNI, e incluso, le envió un correo anexando los justificantes de la falta y de Mario De Leo le respondió que lo tomaba en cuenta.

El propio Conacyt ha manejado versiones distintas sobre la destitución del investigador, el 22 de septiembre informó, mediante un comunicado, que Lazcano no se presentó a ocho de 12 sesiones plenarias y cuatro de ellas sin justificación. Esta versión no coincide con lo que recientemente afirmó Mario De Leo, director del SNI.