Conacyt iniciará fabricación en serie de ventilador contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) está a punto de iniciar la fabricación en serie de un ventilador que la institución inventó para canalizarlo en la lucha contra la pandemia del Covid-19, por lo que aseguró, que ya no se dependerá de la importación de estos equipos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó, al inicio de esta pandemia, México solo contaba con 3 mil ventiladores y, tras su solitud de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora se cuenta con casi 12 mil.

"Cuando iniciamos no teníamos los ventiladores, por eso, en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera en el mundo, aproveché para decirle al presidente Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores porque no teníamos. Ya tenemos los ventiladores necesarios, teníamos alrededor de 3 mil, ahora tenemos casi 12 mil ventiladores.

"Pero otra cosa que se logró. El Conacyt ya fabricó un ventilador, ahora sí hecho en México, y ya van a empezar a fabricarlos en serie, ya no vamos a depender del extranjero. Todo esto se ha ido haciendo y se ha ido avanzando", agregó.