Conade no tiene ni para la luz: Guevara

Ciudad de México.- La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, señaló que el organismo no cuenta con recursos ni para pagar los servicios básicos como la luz.

Debido a esta situación buscará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la SHCP para solicitar que les extienda el presupuesto.

"Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente y con la Secretaría de Hacienda. Les adelanto que entramos en números rojos, ya no va a haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un rubro sensible. Ni pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder cubrir lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos", afirmó Guevara al comparecer ante la Comisión del Deporte del Senado.

Ante el grupo de legisladores, la exsenadora indicó que entiende que haya rebeldía como producto de las decisiones tomadas, pero esto es parte de lo que se viene arrastrando de los usos y costumbres de la administración pasada, en donde para los atletas se volvió una normalidad tocar la puerta de la dirección para recibir apoyos discrecionales.