Conade pide presupuesto de 5,200 mdp a la Cámara de Diputados

Al menos cuatro integrantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), incluido el Director de Finanzas, Abraham Martínez Aguiñaga, pidieron una ampliación del presupuesto para el organismo en 2020, que ascendía a 5 mil 200 millones de pesos a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, cuando los integrantes de la Cámara les preguntaron para qué utilizarían los recursos, estos no pudieron explicarlo detalladamente, reconoció Erik Morales, integrante de la Comisión del Deporte del recinto. "No, no especificaron para qué. Lo que nos dijeron fue que era para cuestiones de cultura física e infraestructura. Pero sólo eso", mencionó Morales, al término de la reunión.

La petición de la Conade es un aumento de 2,500 millones de pesos de presupuesto más, respecto a los 2,700 millones que se había propuesto inicialmente. Pero sin una justificación detallada, los diputados la descartaron, según pudo saber EL UNIVERSAL Deportes.

A la reunión no asistió la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara. Morales indicó que no sabe exactamente porque la exvelocista no acudió la reunión, pero dijo que había tenido la voluntad de hacerlo en dos reuniones anteriores que finalmente no se dieron por los bloqueos de manifestantes.

"Tendremos una reunión a principio de año con la Conade, con su titular. Entre otros temas, por ejemplo, hablaremos de los 200 millones que se destinaron para deporte universitario, pero de los que sólo se utilizaron 100 y el resto no sabemos dónde está. Eso lo hablaremos en la reunión que se realizará en inicio de año", sostuvo el exboxeador.

La Conade y la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados aún tendrá 15 días para buscar un aumento de presupuesto para el 2020, en el que se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio.