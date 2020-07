Conagua anuncia paro de 24 horas en suministro de agua del Cutzamala

Por mantenimiento al sistema Cutzamala y ante los avances en la interconexión de la segunda línea, el próximo sábado 4 de julio a las 2:00 horas, iniciará un paro en el sistema por 24 horas, informó la directora de la Comisión Nacional de Agua, Blanca Cisneros.

Entre las acciones que se realizarán son: la interconexión de la segunda línea, donde además se dará mantenimiento preventivo en las bombas 3, 4, 5 y 6, además en la subestación eléctrica; se hará el retiro de la pieza "X" en la bomba 2 y clausura de conexiones en las bombas 1, 9, 8 y 7, de la línea 1.

Asimismo, se hará la sustitución de válvulas de los sistemas de enfriamiento, entre otros.

La funcionaria comentó que con este paro se dejarán de suministrar 16 mil litros por segundo y se verán afectadas las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza; así como los municipios mexiquenses Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Acolman, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.

No obstante aseguró que no habrá afectaciones debido a que solo serán 24 horas del paro, aunque hizo un llamado a los 5 millones de personas beneficiados por el sistema Cutzamala a no desperdiciar el agua, además, aseguró que hospitales, principalmente los Covid-19, contarán con pipas para no afectar su servicio.

El titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado de México informó que es un paro programado y se ha trabajado desde hace muchas semanas con la Conagua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los municipios afectados, para reforzar el programa de distribución y establecer un sistema de operación especial, entre ellos se aprovechará para hacer mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura mexiquense y federal.

En tanto, el director general del Sacmex, comentó que hubo una reunión con los alcaldes para buscar una estrategia, en donde se habilitará un reparto de pipas en las zonas más afectadas, entre ella Iztapalapa y Tlalpan.

También hizo un llamado a los capitalinos a anticiparse ante la suspensión del suministro y almacenar agua en cisternas, tinacos y cubetas.