Conagua niega que apoye el fracking

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó que la actual administración haya ha autorizado o vaya a autorizar concesiones de aguas nacionales para su uso en fracturamiento hidráulico, mejor conocido como fracking.

A través de un comunicado de prensa, el organismo aclaró que aunque existe un documento Conagua publicado en 2017 en el Diario Oficial de la Federación referente a la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales —que fue elaborado para atender la falta de reglamentación específica en la materia—, el Gobierno de México decidió no autorizar la ejecución de proyectos con estas características.

"En su momento, dichos lineamientos fueron elaborados por la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En ellos se establecen los criterios técnicos de protección y conservación de las aguas nacionales que habrían tenido que cumplirse para el uso del agua, en caso de que la Secretaría de Energía hubiera autorizado pozos de yacimientos no convencionales", señaló la dependencia.

Estos lineamientos, referentes únicamente al uso del agua, no son suficientes para la aprobación de proyecto alguno en materia de fracking, aseveró Conagua. Autorizar ese tipo de explotación, indicó, implicaría desarrollar normatividad específica en el marco regulatorio respectivo.

La Conagua aseveró que seguirá preservando las aguas nacionales y los bienes públicos inherentes para su administración sustentable y en favor de todo el país.