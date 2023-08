Conceden amparo para suspender entrega de libros de texto en Chihuahua

A-AA+

Un juez federal concedió el amparo que fue promovido en Chihuahua, por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para evitar la distribución de los nuevos libros de texto en los planteles educativos de la entidad.

El diputado informó que tras la suspensión otorgada por un juez federal al amparo contra los libros de texto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ahora tiene el mandato judicial no sólo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto en la entidad, sino para reimprimir los libros del ciclo escolar anterior.

"Nosotros demandamos ante el poder judicial la inobservancia de la Ley General de Educación en el proceso de elaboración de estos materiales, en donde se pasó por alto el procedimiento legal para la reforma de planes de estudio, programas educativos y libros de texto. Marx Arriaga encabezó un proyecto opaco, a espaldas de la ciudadanía, un proceso ilegal para querer consumar su intento de adoctrinamiento populista", declaró.

El legislador chihuahuense advirtió que el juez federal constató la violación al procedimiento legal para la elaboración de los libros de texto por lo que demandó que antes de continuar con la distribución de materiales, las autoridades educativas deben respetar los procesos contenidos en la ley, garantizar la participación de los Estados y especialistas en materia educativa, así como cumplir con las normas en materia de publicitación y difusión de los materiales.

Por último, aseguró que, ante esta violación a la ley, el juez federal determinó que de no haberse aprobado dichos planes, programas y libros de texto conforme a la normatividad respectiva, se deberán imprimir y distribuir los libros de texto del ciclo escolar anterior.

En espera de resultado de controversia constitucional

A la par de esta situación, se está en espera del resultado de la controversia constitucional, lanzada por el Gobierno de Chihuahua en contra de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con lo que se ha informado, es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis Aguilar Morales, quien deberá de evaluar la controversia constitucional registrada con el número 400/2023.

De momento en Chihuahua se está trabajando en el material didáctico que se pretende distribuir por el gobierno estatal, el cual estaría basado en el plan de estudios del 2017.

En la elaboración del material didáctico participan las mesas técnicas de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), maestras formadoras de docentes, jefaturas de enseñanzas, entre otros.

La intención es que dicho material sea distribuido antes de que inicie el ciclo escolar, por lo cual de momento se desarrolla la estrategia y después se determinarán los costos de esta.

Se prevé que sean más de 400 mil ejemplares los que se distribuyan para estudiantes de primaria de la entidad, ya que los nuevos libros de texto de secundaria no han llegado a la entidad.