Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte
La Fiscalía General de la República acusa a César Duarte por desviar fondos en Chihuahua
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- La apertura a juicio oral en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, preso en el penal del Altiplano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, seguirá suspendida.
El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió al expriísta la suspensión definitiva en el amparo que promovió en enero contra la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre de 2025 por lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.
En acuerdo publicado este martes, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez aclaró que la medida cautelar concedida al chihuahuense en modo alguno implica su libertad, si no que sus efectos son para que una vez concluida la etapa intermedia, se suspenda la apertura a juicio oral.
"Se R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE a * la suspensión definitiva respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿De qué acusan a César Duarte?
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.
Según el Ministerio Público, Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.
no te pierdas estas noticias
Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte
El Universal
La Fiscalía General de la República acusa a César Duarte por desviar fondos en Chihuahua
Fiscales franceses piden inhabilitar políticamente a Marine Le Pen por cinco años
AP
El partido Reagrupamiento Nacional se ve envuelto en un juicio por corrupción, con Marine Le Pen como figura central.
Detenidas 16 personas y aseguradas armas, droga y vehículos en Sinaloa
El Universal
En un importante golpe contra el crimen organizado, se incautan armas, droga y vehículos en Sinaloa tras la detención de 16 individuos