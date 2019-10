Concesionarios rechazan tintes políticos en protestas

El Movimiento Nacional Taxista (MNT) no tiene cercanía ni alianza con ningún partido y mucho menos con alguna figura política, como el extitular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, afirmó Ignacio Rodríguez, vocero de esta organización.

Durante la mesa de debate sobre el conflicto de los taxistas en la Ciudad de México, realizada por EL UNIVERSAL, el líder transportista dijo que su objetivo es de interés gremial, pues la operación de las aplicaciones móviles es un problema que requiere atención.

Comentó que fue equivocada la estrategia de ataque hacia los concesionarios por parte de la jefa de Gobierno, pues aseguró que solo están protestando por un tema que afecta su economía.

Al respecto, Carlos Augusto Morales, director General de Licencias y Operación de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semovi), explicó que no hay ataque a los taxistas; en cambio, el Gobierno local trabaja duro para combatir la corrupción y reivindicar a este sector, pues en gobiernos anteriores sólo fueron una cuota política; no obstante, calificó como un acto político la manifestación de este lunes.

Durante este debate también participaron Maite Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex-CDMX, y Martín Manjarrez Betancourt, especialista en movilidad de la UNAM, quienes solicitaron que durante las negociaciones entre el Gobierno y los taxistas se busque el beneficio para el usuario, además de que se resuelva la estancia de las aplicaciones, pues en una realidad que va creciendo.