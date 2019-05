Concierto en Bellas Artes fue cultural y laico, asegura Sergio Mayer

"Hasta lo que no como me hace daño", expresó el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, sobre el supuesto apoyo que brindó a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, en un concierto realizado en días pasados en el Palacio de Bellas Artes.

Aclaró que asistió en calidad de invitado al evento que el constó de un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Secretaría de Marina y no de un homenaje religioso como se ha señalado.

"Me pareció un evento cultural, completamente laico, porque en ningún momento vi yo un indicio que de fuera religioso", apuntó sobre el evento, del cual hizo transmisiones a través de sus redes sociales.

En entrevista para Grupo Fórmula, recordó que en el intermedio escuchó varios gritos, que pensó provenían de una manifestación; posteriormente se dirigió junto con su esposa al balcón donde se encontró con diversas personas, entre ellas el líder espiritual que le presentaron.

"Ahí fue cuando vi que en la calle había una pantalla y había muchísima gente", mencionó sobre el momento en que decidió publicar un mensaje sobre la iglesia y la paz del mundo que compartió junto con una grabación.

"Cuando salgo y veo, con la lluvia, porque cayo un aguacero terrible y veo una cantidad de gente impresionante y pregunto de que era y me comentan que van a ver al líder, me llamó mucho la atención y por eso lo transmití, por su puesto, digo no es algo usual", explicó.

Reiteró que dentro del conocido como Palacio de Mármol se llevó a cabo un evento cultural; "lo que haya pasado afuera y si fue gente, si iban a hacer un homenaje o no, yo no te puedo hablar de eso porque lo desconozco".

Destacó que al evento asistieron muchas personalidades y que la invitación que recibió del diputado Manuel Reyes, en ninguna parte señala que se realizaría un homenaje a alguien o que habría algún discurso o presentación de carácter religioso; "no dice absolutamente nada de homenaje, de culto, de nada, aquí la tengo y solamente habla del concierto".

Tras el intermedio, narró el legislador, vi al líder religioso sentado en un balcón en calidad de invitado "y nunca subió, nunca lo mencionaron, nunca dijeron su nombre dentro del concierto, nunca hubo un rezo, no hubo absolutamente nada por eso digo que fue un concierto completamente laico (... )

" Yo no sé si era un concierto dedicado a él o no, lo que sí es un hecho es que había miles de personas afuera porque supieron que él iba a estar presente en el evento".

Respecto a las acusaciones de uso indebido de las instalaciones del recinto cultural, dijo que desconoce bajo qué condiciones se rentó el espacio, "si ellos iba a hacerle un homenaje y luego no se los permitieron eso yo lo desconozco"

De acuerdo con el legislador se cumplió cabalmente con el contrato "porque fue un evento completamente laico y si ellos se dieron cuenta que iba a hacer el homenaje eso yo no lo sé, porque no lo viví, no me consta y no puedo hablar de ello y eso lo sabrán las autoridades de la Secretaría de Cultura".