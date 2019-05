Conciertos en Bellas Artes que han creado polémica

El llamado Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica Luz del Mundo, recibió hace dos noches un homenaje en el Palacio de Bellas Artes; evento promovido por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México A.C. (APEM).

El concierto, que fue retransmitido en pantallas gigantes, causó controversia pues el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el senador por el Partido Verde, Rogelio Zamora Guzmán fue quién solicitó el Palacio de Bellas Artes para realizar la presentación de "El Guardián del Espejo".

El recinto ha sido el escenario de conciertos, galerías, obras de teatro, puestas en escena y homenajes póstumos a los artistas y personajes nacionales y extranjeros más destacados; sin embargo, a lo largo de sus 84 años también ha dado de qué hablar por algunas de las presentaciones y conciertos que se han llevado a cabo en el recinto de mármol.

Uno de los artistas que se presentó en el recinto cultural fue el cantautor Juan Gabriel, el 12 de mayo de 1990, hecho que desató una gran polémica. Para mucha gente, Bellas Artes no era el sitio adecuado para artistas populares, o que no interpretaran música clásica u ópera. Sin embargo la respuesta de la gente fue sorpresivamente buena, pues agotó todos los boletos y su concierto fue un éxito al romper un récord con más de 700 mil personas.

Alejandro Fernández fue otro de los artistas que han sido criticados por presentarse en Bellas Artes. "El Potrillo" grabó en el 2000 "Un canto de México", disco en el cual interpreta 22 canciones rancheras.

Con proyecciones visuales, luces, una banda con acordeón, trombón, tuba y trompetas, la banda Nortec Collective se presentó en 2006. El concierto, que fue la primera aproximación de muchos capitalinos a esta música electrónica con fusión de nortec, significó un gran paso para la banda.

Uno de los casos que causó más ruido fue el concierto que Mijares ofreció el 7 de septiembre de 2016. El cantante celebró 30 años de carrera junto con la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Los entonces secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa y la directora del INBA, María Cristina García Cepeda, indicaron que el evento cumplió con todos los requisitos para llevarse a cabo.

"La presencia de Mijares fue aprobada por la Secretaría de Cultura y el INBA. El concierto se solicitó hace más de seis meses, se vio que existían las fechas disponibles y se dio la autorización para que se presentara el proyecto con orquesta sinfónica", dijo María Cristina García Cepeda

Tovar y de Teresa indicó que existe un reglamento desde 1944 y que desde entonces se han presentado artistas que no se han considerado como alta cultura. "Se presentó Jorge Negrete, 'Tata' Nacho y prácticamente todos los artistas populares de ese entonces. Esto ha seguido sucediendo durante las siguientes décadas", aclaró.

También indicaron que Mijares sí pagó una cantidad para presentarse en el foro porque su presencia implicó gastos para el INBA.