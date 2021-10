Concluye demolición de 11 casas en Cerro del Chiquihuite

Concluyó la demolición de las 11 casas que ingenieros especialistas señalaron con daños estructurales por el desprendimiento de rocas en el Cerro El Chiquihuite, informaron hoy autoridades de Protección Civil estatal y municipal.

Esto a 25 días del derrumbe de rocas del Cerro del Chiquihuite que destruyó cuatro viviendas y provocó la muerte de cuatro personas, dos de ellas niños, así como lesiones a una joven que pudo ser rescatada con vida.

Autoridades de Protección Civil indicaron que aunque 286 familias evacuaron sus viviendas, "no se tiene programado derribar más casas en la zona de riesgo".

Exhortaron a la población a no dejarse llevar por rumores y en caso de dudas, acudir al Centro de atención a personas afectadas por el deslave del Cerro El Chiquihuite, que opera en la casa de Cultura de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, en donde se les brindará la información de las acciones que se realizan en la zona de riesgo.

"Hasta el momento se lleva un avance del 90% en trabajos de mitigación de riesgo en la ladera, en los próximos días se podría reducir el polígono de seguridad de un radio de 200 a 50 metros", afirmaron.

La zona evacuada es vigilada las 24 horas al día por policía municipal, estatal, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes mantienen siete filtros de seguridad para proteger las pertenencias de las familias afectadas.

El riesgo de derrumbes prevalece en la zona, por lo que reiteraron la invitación a la población a no acercarse.