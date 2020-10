Concretan extinción de 109 fideicomisos

Este martes con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, diputados federal aprobaron el dictamen con el que desaparecen 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo del Deporte Para el Alto Rendimiento (Fodepar).

El Fodepar tenía como objetivo promover el alto rendimiento en atletas, además becas vitalicias para deportistas olímpicos y paralímpicos. ahora ese dinero servirá para combatir la pandemia de Covid-19 y apoyar a los afectados y obtener recursos médicos.

Hace algunos días se llevó a cabo el debate en el Palacio legislativo de San Lázaro, dentro de la discusión hubo distintas posturas a favor y en contra.

Arturo Escobar del Partido Verde, indicó que su grupo apoya parcialmente este dictamen sobre fideicomisos por la crisis de salud y económica que vive México. "Si no estuviéramos en esta coyuntura no aprobaríamos esto".

Frida Esparza, del PRD, manifestó que su grupo parlamentario está en contra de este dictamen que desaparece 109 fideicomisos para destinar 68 mil millones de pesos a los programas clientelares del Presidente que no tienen resultados.

No obstante, la votación no se pudo llevar a cabo por falta de quórum de los legisladores, por lo que y ésta se trasladó a este martes 6 de octubre.

Incluso el lunes, Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara señaló la postura de tratar de rescatar el Fodepar.

"Estoy totalmente en contra de su desaparición; los fideicomisos aseguran que siempre existan recursos, independientemente de negociaciones presupuestales, de la situación económica del país, esto garantiza recursos a los universidades, centros de investigación y el deporte que está en un año olímpico".

"Debería darles vergüenza"

Un grupo de científicos de diversas dependencias como el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), así como defensores de derechos humanos y protección a víctimas, así como miembros de la comunidad cinematográfica, se reunieron la mañana de este martes con el líder de los diputados federales de Morena y el aspirante a la dirigencia nacional de este partido, Mario Delgado, para entregarle la carta #NoNosPoliticen con más de 70 mil firmas.

La reunión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, previo a la votación del dictamen con el que se desaparecen 109 fideicomisos, que, por la tarde, fue llevado al pleno y por el que se emitieron 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones. En redes sociales circula una parte del encuentro en donde se ve a Lorena Ruano, profesora investigadora titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE, argumentar la defensa de los 65 fideicomisos dedicados a la ciencia. "Todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos, son la única manera que tenemos de hacer proyectos multianuales y son la vía para conseguir financiamiento externo para llevar a cabo investigaciones. Hoy, el Cinvestav tiene 19 proyectos sobre el Covid y se van a ver parados, en el CIDE tenemos más de 5 proyectos que están viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia, van a detener todo esto. ¿Por qué? Porque quieren la lana y quieren el control, eso es una irresponsabilidad mayúscula, cómo es que en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia. Es descabellado", dijo Ruano.

Y añadió: "La verdad, señor, es que los científicos mexicanos, los que pueden, se quedan fuera del país. Lo que van a provocar con esto es un retraso brutal en el avance de la ciencia y de la tecnología, de la cultura y de las humanidades. Debería darles vergüenza plantear un dictamen como este. Lo que deberían hacer es aprovechar esta oportunidad, auditar todos los fideicomisos y hacer caso de lo que nos dijeron durante el parlamento abierto. Sólo nos dieron atole con el dedo".

Tras la aprobación en lo general, Ruano explicó a EL UNIVERSAL, que tuvieron la oportunidad de expresar sus inconformidades y sus razones por las cuales creen que los fideicomisos no deben desaparecer. Sin embargo, la respuesta del diputado morenista "fue muy decepcionante". "Básicamente nos dijo la misma línea que han repetido desde hace varias semanas, es decir, que se debe a la pandemia y a la corrupción. Además, insistió en que los recursos serán entregados. Nosotros nos quedamos muy inconformes con su respuesta y sus respuestas no fueron claras. Se levantó, nos dijo que volvía, pero nosotros ya no nos quedamos a escuchar la repetición de sus respuestas", dijo en entrevista.

Ruano añadió que los fideicomisos no sólo debieron ser auditados, sino también buscar acciones sancionatorias. "Lo que creemos es que deberían revisar uno por uno, así verían que hay algunos que funcionan muy bien y que con su extinción afectan derechos humanos, afectan a la ciencia, y esto es inaceptable". La investigadora, insistió: "A los que hemos sido críticos, como los científicos, los artistas, los defensores de derechos humanos y de víctimas, nos quieren quitar la poca autonomía que tenemos. Estos fideicomisos son los que nos permitía tener un poco de autonomía de gestión. Van a dejar a la ciencia pública sin los recursos con los que funciona desde hace más de 20 años y no vemos por dónde van a regresar. Es posible que centralicen algunos recursos en el Conacyt, eso podría restar pluralidad, pero lo más preocupante es que van a destruir un capital que nos costó muchos años levantar con el trabajo de miles de mexicanos dedicados a la ciencia".