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Condena AI postura ante desapariciones en México

Han optado por una narrativa que las reduce a acciones del crimen organizado, señala

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Condena AI postura ante desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Estado mexicano mantiene una resistencia a investigar la posible colusión entre autoridades y crimen organizado (narcopolítica) en casos de desaparición, mientras impulsa una narrativa que reduce el fenómeno a acciones del crimen organizado, advirtió Amnistía Internacional en una carta enviada en septiembre de 2025 al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

En el documento, la organización alertó que esta postura oficial no sólo minimiza la magnitud de la crisis, sino que obstaculiza el esclarecimiento de casos en los que existen indicios de participación, aquiescencia o tolerancia de autoridades en desapariciones.

La comunicación se enmarca en la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, mecanismo que permite escalar la situación de un país ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Amnistía Internacional subrayó que México atraviesa una crisis sin precedentes, con más de 133 mil desaparecidos y más de 72 mil cuerpos sin identificar, además de miles de fosas clandestinas.

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Advirtió que el fenómeno no sólo es masivo, sino que presenta patrones extendidos en todo el territorio nacional, con especial incidencia en Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Desde 2006, con el inicio de la estrategia de seguridad militarizada, se concentra 89% de las desapariciones, lo que evidencia que la crisis se ha profundizado en los últimos años.

Expresó preocupación por la respuesta del Estado mexicano ante el escrutinio internacional.

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