Condena Asamblea Feminista aumento de feminicidios en Nuevo Léon

Un contingente de la Asamblea Feminista de Nuevo León condenó el aumento de feminicidios en la entidad en el 2019, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Las activistas exigieron medidas de prevención y sanciones contra quienes agredan a niñas y mujeres, pues hasta ahora el estado suma 92 feminicidios, la cifra más alta desde la activación de la alerta de género en el 2016.

A pesar de que Aldo Fasci, secretario de Seguridad y el Instituto Estatal de las Mujeres, asegura que la mayoría de los feminicidios ocurre por violencia social, Edith Carranza, integrante de la colectiva, pidió que lejos de señalar una causa las autoridades se enfoquen en dar resultados.

"Hay que regresar al hecho de que no nos están respetando, no importa la causa. Hay muchos feminicidios, ya no debe de haber ninguno, en eso se deben de enfocar", opinó.

En el 2017, ocurrieron 65 asesinatos abiertos con perspectiva de género, mientras que en el 2018 se dieron 79.

Con cánticos, pancartas, lectura de estadísticas y los nombres de quienes han sido víctimas de agresiones sexistas, las manifestantes resaltaron el arraigo del problema en Nuevo León y llamaron a implementar políticas públicas efectivas para erradicarlo.

"En este salimos nuevamente a las calles para reivindicar y visibilizar nuestra lucha, para apropiarnos del espacio público que se nos pretende negar, para hacernos escuchar. La calle y la noche también son nuestras, ninguna agresión sin respuesta", dijo una de las manifestantes.

Apenas el 30 de octubre pasado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón consideró que debía hablarse también de "hombricidios", al ser interrogado sobre el tercer lugar que ocupa Nuevo León a nivel nacional.