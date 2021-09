Condena bancada de Morena en el Senado agresiones a Gutiérrez Müller

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República condenó y rechazó "las sistemáticas agresiones en redes sociales por parte de la derecha más conservadora y reaccionaria de nuestro país, de las que ha sido víctima la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller", esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, los senadores de Morena, reprobaron "de la manera más enérgica" las "expresiones de odio" que se han vertido en contra de una mujer que "por méritos propios cuenta con todo el respeto y admiración de la mayoría de las mexicanas y mexicanos".

Los legisladores morenistas afirmaron que se trata de la esposa del Presidente "más querido en la historia del México contemporáneo", pero también de una mujer que ha rechazado el papel de Primera Dama, "una mujer que se ha negado a jugar los roles que tradicionalmente se le asignaban a las esposas de los presidentes de sexenios anteriores; una mujer que en su vida intelectual demuestra el amor y el orgullo que tiene por México y los mexicanos, todas y todos por igual".

Señalaron que el machismo y la vulgaridad con la que se han conducido los conservadores resulta inaceptable. "Están enojados porque han visto mancillados lo más importante de sus vidas: la corrupción y los privilegios que se les otorgó y de los cuales ya no pueden disponer".

Los senadores de la bancada mayoritaria remarcaron que cuando se insulta a una mujer se insulta a todas las mujeres mexicanas.

"Efectivamente, la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller tiene su propia trayectoria académica, no compite por puestos de elección popular a la sombra de nadie; ella es una talentosa escritora e intelectual que al igual que muchas mujeres en nuestra patria, está escribiendo la historia de México".

Acusaron que los conservadores que pretenden dañar la honorabilidad de una mujer, sintiéndose cobijados por la impersonalidad de las redes sociales, no son paladines de la libertad ni demócratas, sino un reducido sector de personajes misóginos que no tienen cabida en el México democrático, de respeto, de igualdad, amor y tolerancia que empezó a gestarse en 2018.

"¡Beatriz no estás sola! eres una mujer muy querida en nuestro país. Historiadora, intelectual, madre y escritora de grandes obras que están dejando un importante legado en nuestra patria. Las senadoras y senadores que integramos el Grupo Parlamentario de Morena te respaldamos de manera incondicional", concluye el comunicado.