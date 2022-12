Condena Córdova mayoriteo de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, condenó el mayoriteo que aplicaron Morena y sus aliados para aprobar el Plan B de la reforma electoral en el Congreso, pues aseguró que eso no es de demócratas, y advirtió que la defensa del órgano electoral seguirá por las vías jurídicas.

En un video publicado en redes sociales, Córdova Vianello aseguró que esta reforma no solo no contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, sino que no partió de un diagnóstico serio ni objetivo y tampoco se impulsó con la finalidad de mejorar el actual sistema electoral, por lo que carece de las condiciones que la harían pertinente y necesaria.

“Una reforma a las reglas del juego democrático y a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar las elecciones siempre será pertinente, si esta tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos, si parte de un diagnóstico serio, objetivo y basado en información real y verificable, si sirve para ampliar los derechos de la ciudadanía y se construye a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, que sólo puede lograrse mediante el diálogo abierto, transparente y de cara a la sociedad. Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa no cumple con ninguna de esas condiciones”, recriminó el funcionario.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) reprochó también que la mayoría morenista e incluso los gobernadores emanados de ese partido político carezcan de argumentos y utilicen la descalificación al Instituto para justificar esta reforma.