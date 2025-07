Condena del PAN y PRI al crimen organizado en México

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos son reflejo de la incapacidad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado y garantizar el estado de derecho.

Por ello, aseguró que urge que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presente un plan para desmantelar a las redes criminales que se han enriquecido con el robo y venta ilegal de combustible.

"No es casualidad que hoy estemos pagando las consecuencias de un gobierno que decidió mirar para otro lado mientras el crimen organizado se apodera de sectores económicos completos. No es casualidad que mientras el huachicol se multiplica, sólo detengan gasolina y no a los verdaderos responsables", señaló.

En un comunicado, Romero Herrera subrayó que si bien se reconoce el último decomiso de combustible robado, las bandas criminales siguen operando impunemente, y el daño que generan no sólo es interno, sino que ya afecta las exportaciones y por consecuencia, a la economía de las familias mexicanas.

"El huachicol y otras actividades del crimen organizado no sólo dañan a Pemex y a los contribuyentes. Ahora ya nos están costando empleos y competitividad frente a otros países. Es increíble que el gobierno siga sin hacer nada y que el precio lo paguen los ciudadanos con aranceles y con productos más caros", lamentó.

"Sin demeritar la acción en sí misma, no hay una sola gran banda desarticulada, no hay altos mandos criminales detenidos, esto no nace de la noche a la mañana", criticó.

Jorge Romero reiteró que Acción Nacional seguirá exigiendo una verdadera estrategia integral para devolverle al Estado el control de los territorios y garantizar la seguridad económica del país.

"El gobierno federal tiene la obligación de proteger a México del crimen organizado, no sólo por seguridad pública, sino por soberanía económica. Si no lo hace, nos pone en desventaja frente al mundo y pone en riesgo el sustento de millones de familias", enfatizó.

El dirigente del PAN llamó al gobierno federal a reconocer su responsabilidad en esta crisis y a presentar, de inmediato, un plan efectivo para desmantelar las redes criminales que operan en sectores económicos estratégicos, para evitar que México siga pagando los costos de su inacción.

México necesita orden, justicia y valor para enfrentar al crimen organizado: PRI

Tras el hallazgo de cuatro cuerpos en fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que nuestro país no puede seguir así.

"México necesita orden, justicia y un gobierno que tenga el valor de enfrentar al crimen", recalcó en un mensaje publicado en redes sociales.

Lamentó el descubrimiento de decenas de casquillos de armas de fuego largas y cortas, huesos calcinados, zonas que pudieron usarse como crematorios, mochilas, ropa y zapatos.

"Un campamento del crimen operando con total libertad. Los narcopolíticos de Morena han hecho de México un cementerio. Protegen a los delincuentes mientras el pueblo pone los muertos", expresó.

El dirigente priista afirmó que la inseguridad en el país está desbordada.

"La complicidad y la permisividad del gobierno han llevado al país al límite", remató.