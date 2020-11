Condenan a 50 años de prisión a hombre que calcinó a mujer

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) esclareció el asesinato de Erika Karina Altamirano Maciel, quien fue encontrada calcinada dentro de su vehículo; el responsable, un compañero de trabajo, hoy detenido y sentenciado a 50 años de prisión por el delito de feminicidio.

A cuatro días de que los habitantes de Caborca y Sonora en general, fueran cimbrados por el lamentable hecho donde la joven de 27 años de edad fue privada de la vida, personal de la FGJE logró el esclarecimiento del caso, la aprehensión y la sentencia condenatoria de 50 años de prisión al responsable.

Jonatan "N", de 33 años de edad, originario de la Ciudad de México.

Fue ubicado y se le ejecutó la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, a las 05:30 horas de este lunes 2 de noviembre, por el grupo especial de investigadores de alto perfil, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

En las investigaciones se realizaron 13 entrevistas a testigos, 20 dictámenes periciales, 13 informes por elementos de la AMIC, dos reconocimientos de personas, dos Informes Policiales Homologados (IPH), 25 análisis de video de igual número de cámaras, cinco solicitudes periciales de Genética y 26 inspecciones por personal pericial, AMIC y ministerial.

Al momento de recibirse la denuncia, a las 14:00 horas del pasado jueves 29 de octubre, por los probables delitos de extorsión y la probable desaparición o extravío de persona cometido en agravio de Erika Karina, de 27 años de edad, se inició con las indagatorias correspondientes, abriendo el Ministerio Público una carpeta de investigación.

Dentro de las indagatorias, se estableció que la víctima salió solo a bordo de un vehículo Toyota Camry, modelo1999, color dorado, alrededor de las 09:05 horas de su trabajo, una hielera, para realizar unos pagos a una universidad particular y de ahí pasaría a dos bancos a realizar depósitos de la empresa.

La madre de Erika Karina, también compañera de trabajo, perdió contacto con la joven por lo que empezó a llamarle a su celular y no obtuvo respuesta, hasta que a las 12:05 horas recibió un mensaje de texto de un número celular, donde le exigían 200 mil pesos a cambio de la liberación de su hija.

Al acudir con personal de la FGJE, se le nombró una asesora jurídica a la denunciante, se canalizó al Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid), se solicitaron informes.

Se giró Orden de Investigación al Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y se organizó un operativo de búsqueda de la víctima por autoridades de los tres niveles de Gobierno, de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

--El mismo día de su desaparición fue localizada

Para las 20:40 horas mismo 29 de octubre, agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y de la AMIC localizaron en estado de abandono y totalmente calcinado el vehículo Toyota, en el interior estaban restos óseos humanos calcinados no identificados, así como pertenencias de mujer entre las cenizas.

Había una cadena con la imagen de medio corazón y la letra "E", un par de aretes tipo arracadas, una pulsera con varias figuras, una pulsera con la leyenda "Erika", un anillo con la imagen de una herradura, un teléfono celular calcinado, un reloj inteligente calcinado y varios cosméticos para mujer calcinados.

Se logró ubicar a testigos presenciales de los hechos, quienes coincidieron en sus declaraciones que entre las 09:30 a las 10:00 horas del día 29, se encontraban en la Calle 11 y avenida Adalberto Sotelo, colonia Centro, donde vieron un Toyota con una joven sentada en el lado del piloto y en el de copiloto un masculino, con quien se apreciaba una discusión, que pensaron era normal en una pareja.

Derivado de las investigaciones, se determinó la identidad del responsable, Jonatan "N", de 33 años de edad, quien, en presencia de su abogado defensor narró que abordó a la víctima en la colonia Centro, al verla llegar a un banco le pidió un "aventón".

La acompañó sólo para buscar la oportunidad de amedrentarla, con esa intensión, ella discutió con él, diciéndole que no le perdonaría que su propio compañero hiciera eso, por lo que el sujeto decidió privarla de la vida.

Al llevarla al sitio, bajo amenazas, la privó de la vida mediante asfixia.

Luego con un encendedor prendió fuego a una sudadera que estaba en el asiento posterior, lo que provocó que se quemara en su totalidad el vehículo, ello con la intención de eliminar toda evidencia.

Después, el sujeto se trasladó a la plaza 6 de Abril e ingresó en un negocio de telefonía, lo cual consta en video, donde compró un aparato el cual utilizó para enviarle un mensaje de texto a la madre de Erika Karina.

El sujeto le pidió 200 mil pesos para liberar a su hija con la finalidad de tratar de desviar las investigaciones, al saber que la señora no podía pagar; luego destruyó el teléfono.

Al continuar integrando la carpeta de investigación, y con todos los datos de pruebas recabados, entre ellos una camiseta con estampado en color gris oscuro que portaba el día de los hechos, recuperado por agentes AMIC en el domicilio de Jonatan "N", se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que se cumplió.

Ante los datos científicos de prueba aportados por personal de la FGJE, a las 14:20 horas de este lunes, el feminicida aceptó su responsabilidad en los hechos y el procedimiento abreviado con una sentencia de 50 años de prisión.

La Fiscal General de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, se trasladó a Caborca, manteniendo el contacto con la familia, y con el equipo investigador.

Este lunes al dar conocer el resultado de la investigación, fue enfática al señalar: "Tengo la total convicción de trabajar arduamente en hacer justicia a las víctimas del delito, el objetivo y compromiso es muy claro en Fiscalía, cero tolerancia para los feminicidas y quienes dañen a nuestra sociedad, como Fiscal General seguiré siendo implacable, contra quien incurra en violencia contra las mujeres".